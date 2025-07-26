المصري الديمقراطي يرفض تحميل مصر جرائم الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل، رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أى مواقف أو تصريحات أو تلميحات، يكون نتائجها، تحميل أي طرف، لاسيما الدولة المصرية والنظام المصري، مسؤولية الجرائم، التي يرتكبها جيش الاحتلال وحكومته الفاشية وداعميه، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية وبعض حكومات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الحزب أنه في ظل عجز دولي شامل، لإيقاف جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية وقتل المدنيين والأطفال والنساء، وقتل الأطباء والصحفيين، حتى إن أصوات داخل دولة الاحتلال نفسها وصفت تلك الجرائم بأنها تشبه ما مارسته النازية ضد اليهود في معسكرات الاعتقال.

وقال الحزب: تحولت غزة لأكبر معسكر اعتقال عرفته البشرية يتم داخله قتل المواطنين أثناء تقديم مساعدات غذائية إصرارًا من دولة الاحتلال على ممارسة حرب تجويع شاملة ضد الشعب الفلسطيني.

جرائم الاحتلال الإسرائيلى

واضاف الحزب انه تابع عدة تصريحات منسوبة إما لمسؤولين في دولة الاحتلال، أو لأصوات مشبوهة أو غير مسؤولة، تتهم الدولة المصرية بالتقصير في إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. وهي اتهامات تهدف، حتى وإن صدرت عن البعض دون قصد، إلى تبرئة دولة الاحتلال وداعميها من مسئوليتهم عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وأكد الحزب أنه يعارض السلطة التنفيذية، وينتقد بوضوح سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد طالب مرارًا بفتح المجال العام والسياسي والإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي. ورغم أن الحزب دفع – وربما لا يزال يدفع – أثمانًا باهظة نتيجة مواقفه المعارضة، فإنه يثمن موقف الإدارة المصرية الرافض لمشروع التهجير، ودورها الدبلوماسى الرامي لوقف العدوان الهمجي على القطاع واستمرار دعمها الإغاثي للفلسطينيين في غزة، ويحمل حزبنا الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية الجرائم، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته فى مواجهة مجازر الاحتلال.

كما طالب الحزب السلطات المصرية، بالإفراج الفوري عن المحبوسين على خلفية التضامن مع الشعب الفلسطينى، وفتح المجال أمام المنظمات السياسية والنقابية والأهلية للتضامن مع أبناء الشعب الفلسطينى.

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