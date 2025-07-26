السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

تكريم جديد من ليفربول للراحل ديوجو جوتا

جوتا
جوتا

قرر نادي ليفربول الإنجليزي القيام بتكريم جديد لنجمه الراحل ديوجو جوتا الذي توفي في حادث سير منذ ما يقرب من شهر خلال تواجده في إسبانيا.

 

تكريم جديد لجوتا

وأعلن ليفربول عبر حسابه الرسمي أن قميص وجاكيت الفريق الذي سيرتديه اللاعبين للموسم القادم بداية من تاريخ 1 أغسطس سيوُضع عليه شُعار "للأبد الرقم 20” طوال الموسم.

يستعد فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، اليوم السبت، لمواجهة نظيره ميلان على ملعب "كاي تاك" في مدينة هونج كونج الصينية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

موعد مباراة ليفربول وميلان الودية


وتنطلق مباراة ليفربول ضد ميلان الودية في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان الودية


وتذاع مباراة ليفربول أمام ميلان الودية عبر كل من: أون تايم سبورت، أبو ظبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، الكويت سبورت وSSC News hd.


وكان ليفربول خاض مباراته الودية الأولى ضد بريستون حيث فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن ينتصر بخماسية نظيفة على ستوك سيتي خلف الأبواب المغلقة.


في حين تلقي ميلان الخسارة أمام آرسنال بهدف دون رد، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح والفوز بنتيجة 6/5 وهو نظام متبع في عدد من المباريات الودية.

وينتظر ليفربول مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل ضد يوكوهاما مارينوس، قبل مباراتيه ضد أتلتيك بلباو يوم الإثنين في وقتين متلاحقين بتشكيلتين مختلفتين.


ويبدأ ليفربول الموسم الجديد بمباراة الدرع الخيرية ضد كريستال بالاس يوم 10 أغسطس، قبل الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام بورنموث يوم 15 أغسطس المقبل.

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