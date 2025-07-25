موقعة هونج كونج، موعد مباراة ليفربول ضد ميلان الإيطالي والقناة الناقلة

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة ميلان الإيطالي في المباراة الودية المرتقبة بين الفريقين، ضمن استعدادات كل منهما لإنطلاق الموسم الكروي الجديد 2025 - 2026

موعد مباراة ليفربول ضد ميلان الإيطالي

تقام مباراة ليفربول ضد ميلان الإيطالي في الثانية والنصف ظهر غد السبت، على ملعب كاي تاك في هونج كونج، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق موسم 2025–2026.

ومن المقرر، أن تنقل مباراة ليفربول ضد ميلان الايطالي على الهواء مباشرة عبر قناة الشارقة الإماراتية.

طموحات ليفربول في الموسم الجديد

ليفربول يطمح لموسم جديد يواصل خلاله سيطرته على لقب البريميرليج وكذلك المنافسة على دوري أبطال أوروبا، خصوصًا بعدما دعم صفوفه بـ4 صفقات من العيار الثقيل كلفته حوالي 300 مليون يورو.

ميلان الايطالي، فيتو

إيكيتيكي يتحدث عن اللعب لليفربول

تحدث هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول الحكيم عن شعوره بالفخر ورغبته في تحقيق الألقاب ودور سلوت الكبير في إقناعه بالتوقيع للريدز.

وقال إيكيتيكي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أشعر بالفخر. متحمس للغاية فهذا نادي كبير جدًا جدًا. أنا كالطفل الصغير، حلمت دائمًا باللعب في البريميرليج، واللعب لليفربول هو أمر كبير حقًا. أريد اللعب مع الفريق والفوز بالألقاب".

واضاف: "أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للانتقال للبريميرليج، ذهبت لألمانيا جائعًا لإثبات ما يمكنني فعله، والآن هذه هي الخطوة الصحيحة للعب في مستوى أكبر للتطور ولرؤية ما يمكنني تقديمه".

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