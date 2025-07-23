الكشف عن قيمة انتقال إسماعيل بن ناصر إلى ميلان الإيطالي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، عن قيمة انتقال الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، إلى اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن اتحاد جدة دخل في مفاوضات متقدمة مع إدارة ميلان حول بنود الصفقة، وأهمها قيمة انتقال اللاعب.

10 ملايين يورو قيمة انتقال إسماعيل بن ناصر إلى اتحاد جدة

ولفتت الصحيفة إلى أن بن ناصر سينتقل إلى صفوف الفريق الجداوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مقابل 10 ملايين يورو.

ويأتي ذلك، بعدما اتفقت إدارة اتحاد جدة بالفعل مع اللاعب الجزائري على البنود الشخصية في عقده الجديد مع النادي السعودي.

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