ليفربول يواجه ميلان في هونج كونج بمشاركة الصفقات الجديدة ومحمد صلاح

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي اليوم السبت وديا بمدينة هونج كونج وذلك في إطار استعداد كلا الفريقين للموسم الجديد.



وتملك أكثر من قناة حقوق بث مباراة ليفربول وميلان الودية 2025

أبوظبي الرياضية

الشارقة الرياضية

عمان الرياضية

الكويت الرياضية

SSC hd1

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ويطمح ليفربول لموسم جديد يواصل خلاله سيطرته على لقب البريميرليج وكذلك المنافسة على دوري أبطال أوروبا، خصوصًا بعدما دعم صفوفه بـ4 صفقات من العيار الثقيل كلفته حوالي 300 مليون يورو.



في المقابل، ميلان يستعد لموسم جديد يريد خلاله أن يصحح مساره ويستعيد مكانته في منصات البطولات داخل إيطاليا.

ليفربول خاض مباراتين وديتين حتى الآن أمام بريستون نورث إند وستوك سيتي، وفاز في الأولى (3-1) والثانية (5-0)، بينما لعب ميلان مباراة ودية مع آرسنال وفازت الروسونيري بركلات الترجيح.

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