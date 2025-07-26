السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

ليفربول يواجه ميلان في هونج كونج بمشاركة الصفقات الجديدة ومحمد صلاح

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

يلتقي فريق  ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي اليوم السبت وديا بمدينة هونج كونج وذلك في إطار استعداد كلا الفريقين  للموسم الجديد.


وتملك أكثر من قناة حقوق بث مباراة ليفربول وميلان الودية 2025

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ويطمح  ليفربول لموسم جديد يواصل خلاله سيطرته على لقب البريميرليج وكذلك المنافسة على دوري أبطال أوروبا، خصوصًا بعدما دعم صفوفه بـ4 صفقات من العيار الثقيل كلفته حوالي 300 مليون يورو.


في المقابل، ميلان يستعد لموسم جديد يريد خلاله أن يصحح مساره ويستعيد مكانته في منصات البطولات داخل إيطاليا.

ليفربول خاض مباراتين وديتين حتى الآن أمام بريستون نورث إند وستوك سيتي، وفاز في الأولى (3-1) والثانية (5-0)، بينما لعب ميلان مباراة ودية مع آرسنال وفازت الروسونيري بركلات الترجيح.

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