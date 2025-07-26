حملات تفتيشية مكثفة لمكافحة عمل الأطفال بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة شهدت خلال الأسبوع الجاري تنفيذ عدد من الحملات والندوات التوعوية المكثفة بمختلف مراكزها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بعمال مصر، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

أحكام قانون العمل الجديد

وقال محافظ أسيوط إننا نحرص على تعزيز وعي العمال وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025م، لما يتضمنه من مكتسبات هامة لحماية ورعاية العمال، وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل، إلى جانب تنظيم عقود العمل الجديدة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتكريس حماية المرأة والطفل، وتبسيط إجراءات التقاضي أمام المحاكم العمالية.

وأضاف محافظ أسيوط أن الندوات تمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الدولة نحو بيئة عمل مستقرة ومستدامة، وتساهم في رفع مستوى الثقافة القانونية داخل مواقع العمل، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مديرية العمل بقيادة الدكتور حازم حسن وكيل الوزارة ومكاتبها المختلفة في تنفيذ هذه البرامج التوعوية، والتفاعل الإيجابي من العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لافتًا إلى أنه تم تنفيذ سلسلة من ندوات التوعية بعدة مناطق بالمحافظة، شملت مركز ديروط ومركز أسيوط ومركز أبوتيج، بمشاركة واسعة من العاملين بالقطاعات المختلفة.

حث نظمت منطقة عمل ديروط، ندوة توعوية بشركة بتروجيت للبترول، بحضور 50 عاملًا، ألقى خلالها علي محمود راتب، مدير مكتب عمل منفلوط، محاضرة تعريفية بالقانون، بمشاركة مصطفى علي، وسعيد أحمد.

كما شهدت منطقة عمل أسيوط تنفيذ ندوة مماثلة بجمعية البناء والإسكان الزراعيين، حضرها 21 عاملًا، بحضور أيمن ليشع، مدير المكتب، وعاطف حسن وفي منطقة عمل أبوتيج، تم تنظيم ندوة داخل فرع شركة تساهيل للتمويل، أدارها عادل ميخائيل، مدير المكتب، وصفاء ثروت.

حملات تفتيشية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الجهود شملت أيضًا حملات تفتيشية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، حيث قامت منطقة عمل ديروط بتنفيذ حملة شاملة استهدفت 10 منشآت، وأسفرت عن تحرير محاضر ضد المنشآت المخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021، بشأن المهن المحظور تشغيل الأطفال بها، وذلك بمشاركة مجدي عوض، مدير المنطقة، وعماد عاطف.

واختتم محافظ أسيوط تصريحه بالتأكيد على استمرار تلك الحملات والندوات خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موجهًا الشكر لجميع المشاركين في هذه الجهود، ومؤكدًا أن العامل المصري سيظل دائمًا محور اهتمام الدولة وأساس عملية التنمية.

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