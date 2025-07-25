دق 3 آبار وإنشاء سور لحماية 100 منزل للمواطنين بأسيوط

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارة ميدانية لقرية مير الجديدة بالظهير الصحراوي بمركز القوصية، التقى خلالها عددًا من أهالي القرية للاستماع إلى مطالبهم وتذليل العقبات التي تعوق تنمية القرية وتعميرها، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة وسعيه لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيماء عبدالمعطي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، والمهندسة غادة هاشم مدير إدارة تنمية القرية بديوان عام المحافظة.

كما شارك في اللقاء ولاء أحمد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التنسيق الدولي بالمحافظة، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وأمل جميل مدير إدارة العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ونواب رئيس المركز، ورئيس الوحدة المحلية بقرية مير، وعدد من المسؤولين المحليين وأهالي القرية.

وخلال اللقاء، عرض الأهالي أبرز التحديات التي تواجههم، والتي حالت دون انتقال السكان للإقامة بالقرية رغم إنشائها منذ سنوات على مساحة 530 فدانًا.

دق 3 آبار جديدة لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية

وفي استجابة فورية، وجه محافظ أسيوط بحزمة من الإجراءات العاجلة، تضمنت إعادة تشغيل بئر مياه جوفية معطل، ودق 3 آبار جديدة لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإنهاء الأعمال وتشغيل بئر إضافي ليصل عدد الآبار العاملة إلى 6 آبار فضلا عن الانتهاء من إنشاء سور يحيط بـ 100 منزل ريفي وتفعيل الوحدة الصحية والمدرسة وتحويلها لفصول محو أمية لحين اكتمال الكثافة السكانية علاوة على إنشاء أكشاك "أمان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لخدمة المواطنين.

رفع كفاءة المنازل الريفية التي تحتاج إلى ترميم

كما وجه محافظ أسيوط مديرية التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي شامل لأسر القرية، تمهيدًا لرفع كفاءة المنازل الريفية التي تحتاج إلى ترميم، مع دعم التوسع في الأنشطة الزراعية عبر التعاون مع الإرشاد الزراعي لزراعة محاصيل اقتصادية عالية القيمة، مثل النباتات العطرية والطماطم والقمح، ومحاصيل تعتمد على مياه الصرف المعالج مثل الجوجوبا والغابات الشجرية.

وأكد محافظ أسيوط أن تلك الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتوفير بيئة معيشية متكاملة تحفز المواطنين على السكن، مشيرًا إلى أن قرية مير الجديدة تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مجتمعًا عمرانيًا منتجًا، وأن المحافظة مستمرة في جهودها لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تتماشى مع استراتيجية الدولة لتعمير الصحراء وتخفيف الضغط عن المدن الرئيسية.

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