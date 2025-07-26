بعد فيضانات وسيول إثيوبيا، خبراء يكشفون موعد وصول الإيراد الكامل لمياه النيل إلى مصر

سيول وفيضانات إثيوبيا، كشف بعض المتخصصين في الشأن الإفريقي وحوض النيل عن ارتفاع معدل السيول والفيضانات التي تسقط على العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث شهدت إثيوبيا سقوط أمطار غزيرة وسيول هذا الأسبوع ما أدى إلى ارتفاع منسوب بحيرة سد النهضة، التي امتلأت، وتخطى حجم التخزين فيها عن 60 مليار متر مكعب.

موعد وصول مياه النيل لمصر بعد سيول وفيضانات أديس أبابا

كما كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن موعد وصول مياه النيل إلى مصر، مؤكدًا إيراد مصر من مياه النيل يصل كاملًا هذا العام، بعد أن انتهى الملء الأول لسد النهضة فى سبتمبر الماضى.

سيول وفيضانات فى أديس أبابا، فيتو



وقال الدكتور عباس شراقي، في تدوينة عبر حسابه بالفيس بوك، عن سيول وفيضانات أديس أبابا: “سيول وفيضانات فى أديس أبابا طبقًا لتقديرات مركز إيجاد للتنبؤات المناخية والتطبيقات لتوقعات الأمطار على الهضبة الإثيوبية، التى تساهم ٨٥% من إيراد نهر النيل، من المتوقع أن تكون الأمطار خلال يوليو- سبتمبر أعلى من المتوسط”.

وأكد الدكتور عباس شراقي أن “أديس أبابا شهدت أمطارًا غزيرة هذا الأسبوع، من سيول وفيضانات، وبحيرة سد النهضة ممتلئة وقد تخطت ٦٠ مليار متر مكعب منذ أيام، ومن المتوقع أن تمر المياه من أعلى مفيض الممر الأوسط خلال أيام إن لم يكن من خلال بوابات المفيض فى أى وقت”.

وعن موعد وصول مياه النيل لمصر، قال عباس شراقي: “السد العالى يستقبل مياه النيل الأبيض ونهر عطبرة، ومياه النيل الأزرق فى منتصف أغسطس، وإن شاء الله يصل الإيراد كاملًا هذا العام بعد أن انتهى الملء الأول لسد النهضة فى سبتمبر الماضى”.

عاصفة مطيرة تتعرض لها شرق بحيرة تانا

وقال الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن الفيضانات في إثيوبيا، إن: “محاولة فهم طبيعة الأمطار، وهل تصل نسبة لأي نسبة وما المتغيرات والحسابات في تقديرها.. رقم 1.. هذا نطاق عاصفة مطرية تتعرض لها حتى الآن شرق بحيرة تانا”.

توضيح بخصوص الفيضانات في إثيوبيا، فيتو

وأوضح الباحث هاني إبراهيم أن “معدل المطر 18 ميلمتر في الساعة، وتم رصدها من 5 ساعات وما زالت مستمرة”، متسائلًا: “هل هذا يعني أن المعدل استمر لـ5 ساعات؟”.

وأضاف الباحث هاني إبراهيم “لكن النطاق نفسه لو مثلا 500 كيلو متر مربع بدأت في نطاق أقل، ثم توسعت وشملت المساحة بالكامل خلال 5 ساعات من بداية تكونها”.

وأوضح الباحث هاني إبراهيم “بالأرقام كم تعادل؟ المعدل 9 ملايين متر مكعب في الساعة، إذا كانت المساحة 500 كيلومتر مربع، هنا المساحة تقديرية، تقريبًا المساحة في العواصف من هذا النوع وحسب النطاق المشار إليه حوالي 1500 كيلو متر، وبحيرة تانا حوالي 3000 كيلو متر مربع”.

سر سقوط الأمطار الغزيرة على النيل الأزرق

وقال هاني إبراهيم: “لو فرضا 3 ساعات بمساحة 1500 كيلو متر مربع تعادل 81 مليون متر مكعب، فأين تذهب الكمية؟”، مضيفًا: “الأمطار لكي تأخذ طريقها في مجرى النهر تفقد 81 % من الكمية، يصل 15 مليون من الـ 81 مليون، ويصلون لبحيرة السد الإثيوبي، وكل حوض فرعي له نسبة في الفقد تختلف عن الآخر وفقًا لطبيعة الإنحدار وعوامل أخرى”.

فيضانات عارمة في أديس أبابا، فيتو



وعن فاقد مياه والأمطار الساقطة على إثيوبيا، قال هاني إبراهيم: “الفقد عبارة عن استخدامات زراعية في النطاق المشار إليه، وهناك زراعات ضخمة للأرز في سهول فوجيرا شرق تانا، بخلاف الاستخدامات الأخرى، والفواقد والتسرب بتغذية الجوفي وتشبع التربة الخ”.

وعن سر سقوط الأمطار الغزيرة على النيل الأزرق، وما يصل القليل من المياه، قال هاني إبراهيم: “وهذا هو السبب أن النيل الأزرق يسقط عليه أمطار تتجاوز 272 مليار متر مكعب سنويًا، بينما ما يصل فقط 50 مليار متر مكعب”.

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