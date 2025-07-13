وزير الخارجية: قضية مياه النيل وجودية ولن تتهاون في الدفاع عن حقوقنا

صرح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بأن قضية مياه النيل بالنسبة لمصر قضية وجودية لا تحتمل التهاون أو التفريط، مشيرًا إلى وجود لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء تتابع الموقف المائي وتطورات ملف سد النهضة عن كثب.

11 عامًا من التفاوض دون جدوى بشأن سد إثيوبيا

وأوضح خلال حديثه ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “تن”، أن مصر استنفدت كل المسارات الدبلوماسية والتفاوضية خلال أكثر من 11 عامًا بشأن سد إثيوبيا، لكن تعنت الطرف الآخر لا يزال مستمرًا.



وأكد أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها المائي في حال حدوث أي ضرر جسيم.

السيسي يضع الملف في صدارة أولوياته

وأكد عبد العاطي أن الرئيس السيسي لا يفوّت أي لقاء دولي دون التأكيد على ثوابت مصر المائية، مشيرًا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأمن المائي والتحديات المرتبطة به، خاصة في ظل الممارسات الأحادية.

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