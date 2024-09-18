آخر مستجدات أزمة سد النهضة وموقف مصر من تعنت إثيوبيا

أكدت الدولة المصرية أنه لا مجال للتنازل أو التفريط عن قطرة مياه واحدة من حصة مصر من مياه النيل وأهمية التوصل مع إثيوبيا إلى اتفاق قانوني مُلزِم لتشغيل وإدارة سد النهضة على نهر النيل وعدم التنازل عن قطرة مياه واحدة من حصة مصر المائية.

ونرصد مستجدات أزمة سد النهضة وثبات الموقف المصري:

- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية مع رئيس ألمانيا الاتحادية فرانك ڤالتر شتاينماير أن مصر تضع ملف مياه النيل في أولوياتنا وخاصة فيما يتعلق بسد النهضة والتفاوض مع إثيوبيا للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

ملف سد النهضة

وأكد الرئيس السيسي أنه بحث مع نظيره الألماني ملف سد النهضة وأن مصر ليس لها وسيلة أخرى غير النيل مضيفا أن مصر تتفاوض منذ 10 سنوات حول التوصل لاتفاق قانوني ملزم لتشغيل وملء السد.

الحدث الرئاسي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل"

- شارك الرئيس السيسي مؤخرا في الحدث الرئاسي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل"، المعني بمناقشة مواقف ورؤى الدول استعدادًا لقمة المستقبل المقرر انعقادها بالأمم المتحدة يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، وهي القمة التي تهدف إلى وضع ميثاق دولي للمستقبل، يتناول موضوعات التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته أنه ما يحتم علينا أن تتضافر جهودنا خلال القمة لتحقيق عدد من الأولويات ومنها تعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة على رأسها نُدرة المياه سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة الأمر الذي يتطلب تعاونًا دوليًا للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه واحترام القانون الدولي فى إدارة الأنهار العابرة للحدود لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية وعدم وقوع أضرار على أية دولة.

ملف سد النهضة

- تطرق وزير الخارجية بدر عبدالعاطي إلى ملف سد النهضة بعد أيام من إعلان إثيوبيا قرب انتهاء الملء الخامس للسد وبدء التشغيل التجاري لتوليد الطاقة الكهرومائية وشدد عبد العاطي خلال لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف مؤخرا على أهمية قضية الأمن المائي المصري وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

كما أكد رفض أية إجراءات أحادية وأي ضرر يلحق بدولتي المصب مصر والسودان.

- قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إنه ناقش خلال مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو الأمن المائي المصري وأكد خلال المباحثات أنه لا مجال للتنازل أو التفريط عن قطرة مياه واحدة من حصة مصر من مياه النيل.

- شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية التوصل مع إثيوبيا إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل وإدارة سد النهضة على نهر النيل مؤكدًا أنه لا تنازل عن قطرة مياه واحدة من حصة بلاده المائية.

وشدد وزير الخارجية على أنه لا مجال للتنازل عن قطرة مياه واحدة لأن المعدلات الراهنة لا تكفي احتياجاتنا وأن هناك ضرورة حتمية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد.

مجلس الأمن الدولي

- وجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي، مطلع سبتمبر الجاري أوضح خلاله أن انتهاء مسار المفاوضات بشأن سد النهضة والتي ظلت نحو 13 عامًا دون التوصل لاتفاق، جاء بسبب ما وصفه بغياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا وقال إن أديس أبابا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي مضيفًا أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول استمرار الملء والتشييد بالسد غير مقبولة من الجانب المصري.

المفاوضات تجمدت بين مصر وإثيوبيا والسودان

يذكر أن المفاوضات تجمدت بين مصر وإثيوبيا والسودان وقدمت مصر شكوى لمجلس الأمن الدولي، مطلع سبتمبر الجارى حيث أكدت مصر إن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع وأعلنت مصر مرارا رفضها القاطع لما سمته خارجيتها بالسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015.

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