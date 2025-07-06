الأحد 06 يوليو 2025
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بعد امتلاء البحيرة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف: إثيوبيا تملأ خرانا جديدا مع سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي،
سد النهضة الإثيوبي، فيتو

سد النهضة، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن منسوب بحيرة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا ارتفاع التدفق الوارد للبحيرة عما يتم إطلاقه من خلال التوربينات، المحدودة التشغيل.

أسباب دفعت إثيوبيا لعدم تفريغ بحيرة سد النهضة

كما كشف الباحث هاني إبراهيم عن الأسباب التي دفعت إثيوبيا للإبقاء على بحيرة سد النهضة بدون تفريغ، مؤكدًا أن سياسة السدود الإثيوبيا تقوم على الملء حاليًا لسد أرجو ديديسيا، الذي يخضع لتجارب تشغيل منذ سنوات، وتشغيل ممرات هذا السد باتجاه النيل الأزرق.

تراكم السحب فوق إثيوبيا، فيتو
تراكم السحب فوق إثيوبيا، فيتو


وقال الباحث هاني إبراهيم، في تغريدة له عبر منصة "أكس" عن الموقف الحالي لـمنسوب بحيرة سد النهضة: "موقف منسوب بحيرة السد الكارثي (سد النهضة) التقدير 628.8 الى 628.9 م بسعة تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب حتى أمس خلال الفترة من منتصف يونيو ارتفعت نوعيا بمقدار عدة سنتيمترات نظرا لارتفاع التدفق الوارد للبحيرة عما يتم إطلاقه من خلال التوربينات - محدودة التشغيل- خلال الفترة الأخيرة من نهاية يونيو".

إثيوبيا تحاول الحفاظ على منسوب بحيرة سد النهضة

وكشف الباحث هاني إبراهيم عن سر حفاظ إثيوبيا على منسوب ثابت لبحيرة السد، قائلا: "اليوم تحاول الحفاظ على منسوب ثابت لبحيرة سد النهضة، بمراجعة الأسباب تبين أن سياسة السدود الإثيوبية تقوم على الملء حاليًا في سد ارجو ديديسيا، وهو سد يخضع لتجارب تشغيل منذ سنوات بأن يقوم بعمل ملء ثم يمرر التدفق لاحقا مع ملاحظة تشغيل ممرات من هذا السد في اتجاه النيل الأزرق"، وسعته الحالية تمثل 40-50%، من سعته القصوى البالغة حوالي 2.5 مليار متر مكعب".

أحدث صور سد النهضة وتشغيل عدد محدود من التوربينات، فيتو
أحدث صور سد النهضة وتشغيل عدد محدود من التوربينات، فيتو


وعن توقعاته لمنسوب بحيرة سد النهضة: "تقديري أن تبدأ مناسيب بحيرة السد الكارثي في الارتفاع خلال أيام معدودة، وسوف يتم مراجعة تقديرات الأمطار واحتمالات وصول المنسوب إلى أي مدى".
كما أكد الباحث هاني إبراهيم على محدودية عمل توربينات سد النهضة، فقال: "وفق أحدث صورة للسد الكارثي بتاريخ اليوم، مازال عدد محدود من التوربينات يعمل تحديدًا 5 إلى 6 توربينات من أصل 13 توربين مفترض أن يتضمنها السد".

منسوب بحيرة سد النهضة وتراكم السحب على البحيرة، فيتو
منسوب بحيرة سد النهضة وتراكم السحب على البحيرة، فيتو


وعن تشغيل توربينات سد النهضة: "يتم تقدير معدلات التشغيل وفق منسوب النيل الأزرق عند موقع السد، وتقدير توقعات الأمطار، ومقدار الارتفاع في منسوب البحيرة قريبا".
 

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