طريقة عمل الوافل فى المنزل بمكونات بسيطة

طريقة عمل الوافل، الوافل من الحلوى الغربية الشهيرة التى انتشرت فى الوطن العربى ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهو عبارة عن عجينة تشبه عجينة البسكويت وتقدم بالصوصات المختلفة.

وطريقة عمل الوافل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل الوافل.

مكونات عمل الوافل:

للتزيين

نصف كوب قشطة

كوب فراولة مقطعة

أو آيس كريم ونوتيلا أو صوص شيكولاتة

أو سكر بودر

أو صوص ومكسرات

للوافل

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

كوب إلا ربع دقيق

ربع كوب بودر الكاكاو

ربع كوب سكر

ملعقة ونصف صغيرة بيكينج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

بيضة

كوب إلا ربع حليب

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل الوافل :

سخني آلة الوافل وادهنيها بالزيت.

اخلطي الدقيق مع الكاكاو والسكر والبيكنج باودر والملح في وعاء.

اخلطي البيضة مع الفانيليا والحليب وملعقة الزبدة بعد تذوبيها.

أضيفي خليط البيض والحليب والزبدة لخليط الطحين والكاكاو وحركي حتى يصبح المزيج ناعمًا.

وزعي حوالي ربع كوب من الخليط في آلة الوافل واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تنضج وتتحمر.

زينيها حسب رغبتك وقدميها ساخنة أو دافئة.

ملحوظه في حال استخدام القوالب السيليكون للوافدين يدخل فرن ساخن مسبقا حرارة على 180 لمدة 12 دقيقه إلى 15 دقية حسب حجم القالب.

ثم يقدم بعدها بالطرق المختلفة حسب الرغبة.

الوافل

ولعمل الدوناتس

مكونات عمل الدوناتس:-

2 ملعقة كبيرة خميرة

ربع كوب ماء دافئ

1 كوب ونصف حليب

نصف كوب سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

2 حبة بيض

ثلث كوب (زبدة نباتية)

5 اكواب دقيق

زيت غزير (للقلي)

طريقة عمل الدوناتس:-

ضعي الخميرة في الماء الدافئ لمدة 5 دقائق حتى تفور.

في وعاء واسع ضعي الخميرة مع الماء والحليب والسكر والملح والبيض والزبدة و2 كوب من الدقيق واخلطيهم على سرعة بطئية أو بواسطة ملعقة.

أضيفي باقي كمية الدقيق ½ كوب لكل إضافة واعجني حتى تصبح العجينة متماسكة وغير ملتصقة.

ثم ضعي العجين في وعاء مدهون بالزيت وغطيها واتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

مدى العجين على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق واجعلي السماكة حوالي ½ انش.

ثم قطعيها بواسطة قطاعة الدونات واتركيها لمدة من الوقت ليتضاعف حجم القطع واحرصي على تغطيتها بمنشفة مطبخ حتى لا تنشف.

سخني الزيت في مقلاة عميقة ضعي حبات الدونات واقليها على الجهتين حتى تصبح ذهبية اللون ومنفوشة.

ثم ضعيها في طبق على ورق المطبخ.

رشي على الدونات السكر البودرة وقدميها، أو زينييها بالشيكولاتة المذابة حسب الرغبة.