الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الوافل، زي الجاهز وبأقل التكاليف

الوافل في البيت
الوافل في البيت

طريقة عمل الوافل في البيت، من وصفات الحلويات الغربية التي يمكن للامهات أن تحترف عملها في البيت، بكل سهولة، وبنتيجة تضاهي ذلك الوافل الذي تقدمه المحلات والكافيهات بأسعار أضعاف تكلفة عمله في البيت.

ويعد الوافل من أصناف الحلويات الغربية، التي يمكن لكل أم أن تجيد عملها بكل سهولة في البيت لتقديمها لأبنائها، خاصة الأطفال الصغار، خاصة أن طريقة عمل الوافل في البيت، يوفر في الميزانية بشكل كبير.

مكونات الوافل بسيطة وكمياتها ليست بالكثيرة، لذلك لن تكلفك الكثير، وستدخلين البهجة لنفوس ابنائك، خاصةً الاطفال الصغار

وهناك أكثر من طريقة لعمل الوافل، ما بين استخدام الماكينة المخصصة لعمل الوافل، وما بين عمله في الفرن، باستخدام قالب السيليكون المخصص لعمل الوافل، وكلاهما أسهل من بعض.

وما يسهل طريقة عمل الوافل في البيت، أن الماكينة المخصصة لصنعه أصبحت تتوافر في الأسواق، وإن كانت أسعارها مرتفعة ولا تناسب ميزانية الكثيرين، خاصة أنها تعد من الرفاهيات للكثيرين.

 

ولكن أصبحت أيضا تتوافر في الأسواق قوالب سيليكون للوافل، ويمكن إعداد طريقة عمل الوافل، ووضعه في الفرن التقليدي، مما سهل طريقة عمل الوافل بالنسبة للكثير من الستات، بدلا من شراء ماكينة الوافل.

 

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الوافل، بأكثر من وصفة، لأكثر من شيف، وبدون استخدام ماكينة الوافل، فقط يمكنك شراء قالب الوافل السيليكون، والذي أصبح متوافرا في محلات بيع الأدوات المنزلية، وبسعر زهيد.

 

طريقة عمل الوافل باستخدام الماكينة

الوافل بالماكينة
الوافل بالماكينة

تقدم الشيف رشا الشامي، خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل الوافل بخطوات بسيطة، ونتيجة مضمونة، وباستخدام ماكينة الوافل، والتي ستجعلك تعملي الوافل في دقائق معدودة وبنتيجة مضمونة.

 

مقادير عمل الوافل
 

2 كوب دقيق
4 بيضات
3/4 كوب حليب
3/4 كوب زبدة مذابة 
كوب سكر 
ڤانيلا
ذرة ملح

للتزيين:
آيس كريم
فراولة 
صوص شوكولاتة

 

طريقة عمل الوافل زي الجاهز
يخلط البيض والڤانيلا مع السكر جيدًا ثم يضاف الحليب والزبدة، ويخلط ثم يضاف الدقيق والبيكينج بودر، وذرة الملح ويخلط حتى نحصل على خليط مثل خليط الكيك.
نترك هذا الخليط حوالي 15 دقيقة يستريح، ثم تخبز في الجهاز الخاص بالوافل.
تقدم مع الآيس كريم والفراولة وتجمل بصوص الشوكولاتة.
هذه المقادير تكفي لعمل 12 قطعة وافل 
ويمكن عمل الخليط بالشوكولاتة بتقليل ملعقتين دقيق وإضافة كاكاو بدلا منها.

 

طريقة عمل الوافل بدون ماكينة

الوافل في الفرن
الوافل في الفرن

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الوافل، بدون استخدام الماكينة، ولكن من خلال استخدام القوالب السيليكون، والنتيجة مضمونة.

 

مقادير عمل الوافل
كوب دقيق
ربع كوب سكر 
نصف ملعقة ملح
2 بيضة
نصف كوب زبدة مذابة أو زيت حسب الرغبة
نصف كوب زيت
2 ملعقة صغيرة باكينج باودر
باكيت فانيليا
نصف كوب حليب

 

طريقة عمل الوافل بدون ماكينة
في الخلاط يخلط البيض والحليب والسكر والفانيليا والزيت حتى يتجانس جيدًا
في بولة يخلط الدقيق مع الملح والباكينج باودر بالمضرب السلك ويضاف إلى الخليط الأول بالخلاط 
يسكب فى قالب الوافل بعد دهنه بالزبدة ويدخل الفرن حتى ينضج ويحمر وجهه
يقدم مع النوتيلا والمربى أو السكر البودرة أو عسل النحل أو العسل الأسود أو الحليب المكثف أو يمكنكم أكله مالح مع الجبن أو التونة او الزيتون أو حسب الرغبة مع أي حشو وبألف هنا.

 

تعرفي على تاريخ وأصل الوافل

الوافل
الوافل

الوافل من الحلويات الغربية، وتحديدًا من بلجيكا، وهو عبارة عن عجينة توضع في ماكينة خاصة؛ لتعطي الشكل المميز له، ويمكن تقديم الوافل مع الفواكه أو الصوصات المختلفة حسب الرغبة، أو الآيس كريم.

طريقة عمل الكريب، ألذ تحلية بالشوكولاتة زي المحلات وبأقل التكاليف

طريقة عمل الكوكيز، في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الوافل في البيت طريقة عمل الوافل طريقة عمل الوافل بالشيكولاتة طريقة عمل الوافل بالماكينة طريقة عمل الوافل في الفرن مكونات عمل الوافل

مواد متعلقة

طريقة عمل أم علي، لتحلية مسائية مميزة وبأقل التكلفة

طريقة عمل الزلابية، لتحلية رخيصة وسريعة في عيد الحب

طريقة عمل السينابون، الوصفة الأصلية بأقل التكاليف

طريقة عمل البان كيك، حلوى سريعة التحضير ومغذية

الأكثر قراءة

رسميًا.. إقالة لجنة الحكام بعد فضيحة التسريبات

حقيقة قيام فوري بوقف خدماتها السبت المقبل

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

تصريح مسيء للعرب والمسلمين كلفها خسارة منصب الرئيس، قصة هاريس وميشيجان

محمد صلاح يحدد شرطين لتجديد عقده مع ليفربول

رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في مرمى زد بالدوري الممتاز

منوعات

المزيد

منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 7-11-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما اسم العذاب الذي حل بقوم ثمود؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

خالد الجندي يطالب بتوقيع عقود بين الآباء والأبناء لمنع التفكك الأسري (فيديو)

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلة صحية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads