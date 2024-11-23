طريقة عمل عجينة الوافل، لذيذ وسهل التحضير

طريقة عمل عجينة الوافل، الوافل من الحلوى الغربية التي انتشرت في الوطن العربي وهو عجينة تشبه عجينة البسكويت تقدم بالشيكولاتة أو الصوصات المختلفة حسب الرغبة.

وطريقة عمل عجينة الوافل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل عجينة الوافل.

مكونات عمل عجينة الوافل:

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

2 بيضة

1 1/2 كوب حليب

1/2 كوب زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل عجينة الوافل:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر، الملح، والسكر.

في وعاء آخر، اخفقي البيض مع الحليب والفانيليا.

ثم أضيفي الزبدة المذابة واخلطي المكونات جيدا.

أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة بالتدريج مع التحريك المستمر حتى تحصلي على عجينة ناعمة وموحدة.

سخني جهاز الوافل وفقًا للتعليمات.

قد تحتاجين إلى دهنه بالقليل من الزيت أو الزبدة لمنع الالتصاق.

ضعى كمية من العجينة في جهاز الوافل الساخن وأغلقي.

اتركيه لمدة 3-5 دقائق أو حتى يصبح الوافل ذهبيا.

قدمي الوافل ساخنا مع إضافة العسل، الفواكه، أو الشوكولاتة حسب الرغبة.

يمكنك إضافة القليل من مسحوق القرفة أو الكاكاو إلى العجينة لإضفاء نكهة مميزة.

للحصول على وافر خفيف، تأكدي من عدم خلط العجينة بشكل مفرط بعد إضافة المكونات الجافة.

طريقة عمل عجينة الوافل

ولعمل الدوناتس

مكونات عمل الدوناتس:

2 كوب دقيق (طحين)

1/4 كوب سكر

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2/3 كوب حليب دافئ

1 بيضة

2 ملعقة كبيرة زبدة (مذابة)

زيت للقلي

سكر بودرة للتزيين (اختياري)

طريقة عمل الدوناتس:-

في وعاء كبير، ضعى الدقيق مع السكر والملح والخميرة الفورية.

امزجى المكونات الجافة معًا.

في وعاء آخر، اخفقى البيضة مع الحليب الدافئ والزبدة المذابة.

أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة ناعمة.

اعجني العجينة لمدة 8-10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.

إذا كانت العجينة لزجة، اضيفي قليلًا من الدقيق.

ضعى العجينة في وعاء مدهون بالزيت، غطيها بقطعة قماش رطبة أو غلاف بلاستيكي.

دعى العجينة تختمر لمدة ساعة تقريبًا في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة، ضغها بلطف لإخراج الهواء منها.

على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق، افردى العجينة بسمك حوالي 1 سم.

استخدمي قطاعة أو كوب دائري لتقطيع الدوناتس، ويمكنك استخدام قطاعة أصغر لتشكيل الفتحة في المنتصف.

سخنى الزيت في مقلاة عميقة أو قدر على نار متوسطة.

ضعى الدوناتس برفق في الزيت الساخن. اقليها لمدة 2-3 دقائق على كل جانب حتى تصبح ذهبية اللون.

استخدمى ملعقة مثقوبة لإخراج الدوناتس من الزيت واتركيها لتصفي على ورق مطبخ.

يمكنك تغميس الدوناتس في السكر البودرة أو تزيينها بالشوكولاتة أو الكريمة حسب الرغبة.

يمكن إضافة نكهات مختلفة للعجينة مثل الفانيليا أو القرفة.

إذا كنت تفضلين الدوناتس المحشوة، يمكنك إضافة المربى أو الشوكولاتة في وسط الدونات قبل القلي.

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