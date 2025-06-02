الإسماعيلية تطلق مبادرة "موسم بلا غرق" بالشواطئ (فيديو وصور)

أجرت" فيتو" قبل قليل، بثا مباشرا من شاطئ الفيروز في محافظة الإسماعيلية، لمتابعة انطلاق فعاليات مبادرة "موسم بلا غرق"، والتي أطلقها اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

أبرز الحضور خلال انطلاق الفعاليات

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

إجراء محاكاة عملى

حيث انطلق اليوم بيان محاكاة عملي لتدريب فرق الإنقاذ على كيفية إنقاذ غريق، وطرق الإسعافات الأولية ووضع الإفاقة، وذلك بشاطئ نادي الفيروز ومتابعته من خلال أجهزة نقل الحدث بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ من أجل ضمان جاهزية المحافظة واستعداداتها لاستقبال موسم الصيف والإجازات.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

وتهدف هذه المبادرة إلى وضع خطة متكاملة لتأمين الشواطئ وزوارها ومرتاديها من مخاطر الغرق وذلك بالتعاون مع الشركة، وتشمل تحديد مناطق السباحة الآمنة، وتوفير فرق إنقاذ مدربة، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية، مع التأكيد على تعزيز المراقبة الدائمة عبر تكثيف جولات الرقابة خلال الموسم الصيفي.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة التنسيق الفعَّال بين كافة الجهات المعنية لنجاح المبادرة والحفاظ على سلامة المواطنين وزوار المحافظة، ومشيرًا إلى ضرورة جاهزية الخدمات الطبية والإسعافية، من خلال تواجد فرق الإنقاذ والإسعاف والطوارئ على مدار الساعة، وتدريب الكوادر على التعامل مع الحالات الطارئة.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد شكل لجنة للمرور على الشواطئ الإسماعيلية للتأكد من جاهزية شواطئ المحافظة لاستقبال المصطافين وزوار المحافظة، هذا إلى جانب توفير كافة وسائل الراحة والأمان لهم في كافة شواطئ المحافظة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص محافظ الإسماعيلية على تعزيز الأمان للزوار والمواطنين، والحد من المخاطر عبر إجراءات استباقية تُواكب التوجيهات الرئاسية بتحقيق أعلى معايير الحماية.





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