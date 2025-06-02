الإثنين 02 يونيو 2025
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محافظات

مبادرة "أنتِ الأساس" تقدم فعاليات توعوية حول سرطان الثدي بالإسماعيلية (صور )

جانب من فعاليات الحملة،
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

أطلقت إدارة رضاء المنتفعين بمنشآت الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية،  مبادرة "أنتِ الأساس"، مقدمةً خلالها سلسلة من الفعاليات التوعوية المكثفة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر والوقاية من هذا المرض، والذي يُعد الأكثر شيوعًا بين النساء على مستوى العالم.
 

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الهدف من إطلاق المبادرة 

جاءت هذه المبادرة انطلاقًا من إيمان هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، العميق بالدور المحوري للمرأة في بناء المجتمع وضرورة الحفاظ على صحتها وسلامتها، 

 

الصحة أساس المجتمع 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدير عبد المحسن، مدير إدارة رضاء المنتفعين، أن "صحة المرأة هي أساس صحة المجتمع، ومبادرة 'أنتِ الأساس' تأتي لتؤكد على هذا المفهوم، وتقدم الدعم اللازم لتمكين المرأة من اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن صحتها". 

جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

أبرز الفعاليات التي شملتها الحملة 

تضمنت الفعاليات التوعوية التي أقيمت  بمنشآت  فرع الاسماعيلية،محاضرات وندوات توعوية: قدمها نخبة من الأطباء والمتخصصين في مجال الأورام والصحة العامة، تناولت أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال الفحص الذاتي والفحص الإكلينيكي والماموجرام، بالإضافة إلى عوامل الخطورة وكيفية تقليلها، ورش عمل عملية: لتدريب السيدات على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي بشكل صحيح، مع تقديم إرشادات حول العلامات التي تستدعي زيارة الطبيب.  

جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

كما تضمنت توزيع مواد توعوية من مطبوعات وكتيبات وملصقات تحتوي على معلومات مبسطة وشاملة عن سرطان الثدي وطرق الوقاية والعلاج. 


الفعاليات تضمنت أيضا جلسات استشارية فردية لتقديم المشورة والدعم النفسي للسيدات، والإجابة على استفساراتهن الخاصة بالمرض، حملات فحص مجانية ضمن مبادرة صحة المرأة  لتشجيع السيدات على إجراء الفحوصات اللازمة في الوقت المناسب. 

جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

 لاقت مبادرة "أنتِ الأساس" إقبالًا كبيرًا من قبل المنتفعات، وأعربت العديد من السيدات عن تقديرهن للجهود المبذولة في نشر الوعي الصحي، مؤكدات على أهمية مثل هذه المبادرات في حماية المرأة وتمكينها من اتخاذ زمام المبادرة في الحفاظ على صحتها. 

جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

أكدت فرق إدارة  رضاء المنتفعين بالمنشآت  استمرار جهودها في تقديم الخدمات التوعوية والصحية للمجتمع، وتدعو جميع السيدات إلى عدم التردد في إجراء الفحوصات الدورية والاهتمام بصحتهن.

جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

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الهيئة العامة للرعاية الصحية مستقبل صحة مصر أنت الاساس فرع الإسماعيلية مبادرة أنت الأساس سرطان الثدي

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