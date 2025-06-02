رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بلجنة معهد البنين (صور)

تابع الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، يرافقه أيمن علم الدين، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، اليوم الإثنين، أعمال اليوم الرابع من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بلجنة معهد بنين الإسماعيلية الثانوي.



تفقد اللجان الامتحانية

وتضم لجان معهد (آل نوح النموذجي، معهد الإسماعيلية الثانوي، معهد الضبعية الثانوي) حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحانات مادتي اللغة الفرنسية والإنشاء، في أجواء هادئة ومنظمة، وسط التزام تام بالتعليمات الامتحانية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

توافر كافة سبل الراحة للطلاب



واطمأن رئيس منطقة الإسماعيلية، على حسن سير الامتحانات وتوافر كافة سبل الراحة للطلاب.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كما واصلت غرفة عمليات امتحانات المنطقة متابعة سير الامتحانات بشكل دوري، لضمان الانضباط وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء سير اللجان.

جانب من الجولة، فيتو





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