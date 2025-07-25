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غدا، انطلاق امتحانات الدور الثاني بدمياط وإجراءات مكثفة لضمان الانضباط

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

تنطلق صباح غد السبت الموافق 26 يوليو 2025، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 بجميع مدارس محافظة دمياط، وسط استعدادات مكثفة وتدابير استثنائية من جانب مديرية التربية والتعليم، لضمان انتظام العملية الامتحانية في أجواء من الهدوء والانضباط.

وأكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الانتهاء من كافة التجهيزات اللوجستية والفنية داخل الإدارات التعليمية والمدارس التي تم تخصيصها كمقار للجان الامتحانية.

إجراءات أمنية ومناخ آمن للطلاب

أوضح وكيل الوزارة أن المديرية حرصت على تجهيز اللجان بالكامل، واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة، مع توفير المناخ الهادئ والآمن الذي يساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات بأريحية تامة.

وشدد على ضرورة الانضباط داخل اللجان، موجهًا تعليمات حاسمة لجميع القائمين على أعمال الامتحانات بضرورة تنفيذ القواعد المنظمة بشكل كامل.

حظر التليفون المحمول ومتابعة دقيقة

ونبّه "عمارة" على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان حفاظا على نزاهة الامتحانات، مع التأكيد على إعلان الجداول في أماكن واضحة لجميع الطلاب لتفادي أي ارتباك، والالتزام بمعايير الجودة في أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بشكل فوري، مع الحفاظ على السرية التامة في رصد الدرجات لضمان الشفافية والعدالة.

مرور يومي ومتابعة لحظية من القيادات

وجّه وكيل الوزارة مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة المرور اليومي على لجان الامتحانات، لمتابعة سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة، والتأكد من توافر جميع سبل الراحة والأمان للطلاب، مع سرعة التدخل لحل أي مشكلات طارئة قد تواجه الطلاب أو القائمين على الامتحانات.

رسالة أمل للطلاب

واختتم عمارة تصريحاته متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مؤكدا أن هذه الفرصة الثانية تمثل بوابة جديدة لتحقيق النجاح واستكمال المسيرة التعليمية بثقة وإصرار.

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