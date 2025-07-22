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محافظات

وسط إقبال جماهيري من زوار رأس البر..

محافظ دمياط يلتقي شباب "أنت واعي" ويشيد بالمواهب والعروض الفنية بشارع النيل (صور)

محافظ دمياط مع الشباب
محافظ دمياط مع الشباب المشاركين في حملة "أنت واعي"، فيتو

التقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مساء أمس،بالشباب المشاركين في حملة "أنت واعي" بمدينة رأس البر، وذلك وسط حضور جماهيري لافت من زائري المدينة، وبحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

 

عروض رياضية وفنية أبهرت الحضور

وشهد المحافظ عروضًا فنية ورياضية وعروض إسكيت قدمها الأطفال والشباب على كورنيش شارع النيل، حيث أشاد بما قدمه المشاركون من إبداعات تعكس حجم الموهبة لدى أبناء دمياط، مؤكدًا أن الفعاليات كانت بمثابة احتفالية كبيرة لدعم ورعاية الموهوبين، أبرزها مبادرة "مواهب دمياط" التي احتضنت عددا من العروض المتميزة.

 

محافظ دمياط مع الشباب المشاركين في حملة
محافظ دمياط مع الشباب المشاركين في حملة "أنت واعي" بمدينة رأس البر،

 

توعية بيئية بمشاركة شبابية واسعة

وفي سياق متصل، أعرب المحافظ عن تقديره لجهود فريق YLY والفرق الكشفية والإرشادية وفتيات "ريحانة"، الذين أطلقوا مبادرة توعوية ميدانية للتوعية بأهمية الحفاظ على نظافة رأس البر وحماية شواطئها من التلوث والمخلفات، مشيدًا بالروح التطوعية والتفاعل الإيجابي مع رواد المدينة.

 

دعم للمبادرات الشبابية من أجل بيئة نظيفة

وثمن الدكتور أيمن الشهابي جهود مديرية الشباب والرياضة في إطلاق حملة "إنت واعي" التي تضمنت سلسلة من الأنشطة التفاعلية والبرامج التوعوية لبناء مجتمع أكثر وعيًا وتعاونًا، موجها الشكر إلى كافة المشاركين على تجاوبهم السريع مع مبادرة المحافظة، وحرصهم المستمر على التواصل مع المصطافين وإيصال صوتهم للمسؤولين.

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الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور محمد فوزى الدكتور أيمن الشهابي رعاية الموهوبين شربين مدير مديرية الشباب والرياضة مدينة رأس البر نظم المعلومات محافظ دمياط شارع النيل

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