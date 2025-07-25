الجمعة 25 يوليو 2025
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خارج الحدود

المناضل اللبناني جورج عبد الله حر في بيروت بعد اعتقال دام 41 عاما

المناضل اللبناني
المناضل اللبناني

وصل المناضل اللبناني جورج عبد الله، اليوم الجمعة، إلى بيروت، بعدما انتزع حريته من السجون الفرنسية بعد نحو 41 عامًا من الاعتقال.

وكان في استقبال المناضل اللبناني حشود غفيرة تجمعت في مطار بيروت الدولي، وعلى طريق المطار، احتفالًا برجوعه إلى أحضان الوطن.

وسيشقّ موكب المناضل عبد الله طريقه من طريق المطار، شمالًا إلى مسقط رأسه في القبيات.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أخلت السلطات الفرنسية، سبيل عبد الله، وذلك قبل الموعد المقرر بيوم واحد، ومنعته من الإدلاء بأي تصريحات صحافية أو علنية قبيل ترحيله، في حين أكّد موفد الميادين إلى باريس، أنّه بصحة جيدة.

وفي السياق، قال العضو في الحملة للإفراج عن المناضل، إبراهيم الحلبي، إنّ اليوم هو "يوم انتصار كبير للحريات وليس لجورج ولبنان فقط".

يُذكر أنّ القضاء الفرنسي، أمر في 17 يوليو بالإفراج عن المناضل اللبناني بعد اعتقال استمر 41 عامًا، ضغطت خلالها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على فرنسا من أجل عدم إطلاق سراحه.

وكانت حملات التضامن مع عبد الله قد تكثّفت في الأشهر الأخيرة، مطالبة بالإفراج عنه بعد قضائه عقوبة طويلة تجاوزت الحكم الأصلي الصادر بحقه.

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جورج عبد الله بيروت المناضل اللبناني السجون الفرنسية

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