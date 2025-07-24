تنسيق الجامعات 2025، معلومات مهمة عن الجامعات الأهلية

تنسيق الجامعات الأهلية 2025، يتساءل طلاب الثانوية العامة كثيرا الآن، عن الجامعات الأهلية، ونظام الدراسة بها، والفرق بينها وبين الجامعات الحكومية.

وأخذت وزارة التعليم العالي على عاتقها إنشاء جامعات أهلية جديدة في عام 2019، حيث بدأت بإنشاء 4 جامعات أهلية دولية، هي جامعات الجلالة والملك سلمان، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وازداد التوسع في انشائها ليصل عددها الآن إلى 32 جامعة.

وتستعرض فيتو في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات المتاحة بشأن الجامعات الأهلية.

ما الجامعات الأهلية؟

الجامعات الأهلية، هي جامعات غير هادفة للربح وتخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 143 لسنة 2019 وتعديلات بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادرة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2009، وهي تابعة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

أعداد الجامعات الأهلية في مصر

تضم منظومة الجامعات الأهلية في مصر، 32 جامعة أهلية، وتتنوع الجامعات الأهلية ما بين الجامعات الأهلية الدولية، والجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، بإضافة إلى 4 جامعات كانت قائمة بالفعل وتم ضمها لمنظومة الجامعات الأهلية.

واهتمت الدولة المصرية بزيادة أعداد الجامعات الأهلية، لذلك أنشأت جامعة أهلية منبثقة عن كل جامعة حكومية، بهدف تطوير التعليم الجامعي، وبحيث تصبح واردات تلك الجامعات مصدرا هاما لتطوير المعامل والمدرجات، وكافة ما يخص البنية التحتية للجامعات.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات جمهورية مؤخرا بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، تبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم 2025/2025.

قائمة الجامعات الأهلية في مصر

جاءت قائمة الجامعات الأهلية في مصر كالتالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

قائمة الجامعات الأهلية الجديدة

أعلنت وزارة التعليم العالي عن إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، تبدأ الدراسة بها العام الدراسي القادم، وهي كالتالي:

جامعة السويس الأهلية. جامعة دمنهور الأهلية. جامعة القاهرة الأهلية. جامعة عين شمس الأهلية. جامعة سوهاج الأهلية. جامعة كفر الشيخ الأهلية. جامعة الوادي الجديد الأهلية. جامعة الفيوم الأهلية. جامعة طنطا الأهلية. جامعة الأقصر الأهلية. جامعة دمياط الأهلية. جامعة مدينة السادات الأهلية.

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