مكتب التنسيق يكشف مفاجأة بشأن التحاق طلاب الثانوية القديمة بكليات الطب

صرح الدكتور جودة غانم، المشرف العام على مكتب التنسيق، بأن عدد طلاب الثانوية العامة بنظامها الحديث بلغ نحو 750 ألف طالب، نجح منهم حوالي 500 ألف طالب، أما طلاب الثانوية العامة بنظامها القديم فبلغ عددهم نحو 45 ألف طالب، ونجح منهم ما يقرب من 28 ألفًا.

لا فرق بين النظامين في المواد الأساسية

وأكد غانم، خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”: أن المواد الأساسية التي تُحسب على أساسها الدرجات موحدة تمامًا بين طلاب النظام الحديث والقديم، ولا يوجد أي اختلاف أكاديمي أو منهجي يؤثر في التنسيق أوالقبول بالكليات.

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الشرائح التكرارية هي الفيصل

أوضح المشرف على التنسيق أن الشرائح التكرارية للمجاميع هي التي تحسم الحدود الدنيا للقبول في المرحلة الأولى من التنسيق، وليس فقط عدد الطلاب، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر إلى متوسطات القبول في كليات الطب والهندسة والصيدلة في السنوات الأخيرة للمقارنة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة القديمة.

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مكان لكل طالب في التنسيق

وطمأن الدكتور جودة غانم الطلاب وأولياء الأمور بقوله: "جميع من يتقدم لمكتب التنسيق سيجد له مكانًا في إحدى الكليات أو المعاهد، حسب المجموع والرغبات".

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