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أخبار مصر

التعليم العالي توجه نصيحة للمتفوقين بالثانوية العامة قبل بدء تنسيق المرحلة الأولى

التنسيق، فيتو
التنسيق، فيتو

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توسع كبير في عدد كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا المجال يشهد إقبالًا غير مسبوقًا من طلاب الثانوية العامة، تماشيًا مع التحول الرقمي الذي تشهده مصر والعالم.

 

92 كلية حاسبات وأكثر من 112 ألف طالب

قال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، إن عدد كليات الحاسبات والمعلومات بلغ 92 كلية في مختلف المحافظات، يدرس بها ما يقرب من 112 ألف طالب وطالبة، موزعين على تخصصات وأقسام متنوعة تخدم سوق العمل التكنولوجي.

التحول الرقمي يحفز الإقبال على الكليات الرقمية

وأكد عبد الغفار أن الإقبال الكبير على هذه الكليات يعكس إدراك الطلاب وأولياء الأمور لأهمية الرقمنة، مضيفًا أن سوق العمل – سواء في مصر أو دوليًا – بات يعتمد بشكل رئيسي على الخريجين ذوي المهارات الرقمية.

 

نصيحة للمتفوقين: تعرَّفوا على البرامج الجديدة قبل التنسيق

ووجَّه المتحدث الرسمي رسالة مهمة للطلاب المتفوقين في نتيجة الثانوية العامة قبل بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، قائلًا: "من الضروري الاطلاع على مواقع الجامعات المختلفة، ومعرفة البرامج الدراسية الجديدة قبل تسجيل الرغبات".

وشدد على أهمية التخصصات البينية الحديثة التي تدمج بين أكثر من مجال، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، مؤكدًا أنها مطلوبة بشدة في السوق المحلي والدولي.

 

عبد الغفار للطلاب: "اختر ما تحب.. النجاح لا يأتي بالإجبار"

واختتم عبد الغفار حديثه بنصيحة إنسانية مهمة: "تأنَّ في اختيارك، وناقش مع أسرتك، لكن في النهاية.. النجاح الحقيقي يأتي عندما تحب ما تدرسه".

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