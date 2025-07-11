اختبارات القدرات 2025 تستقبل الطلاب.. موقع تنسيق الجامعات يفتح باب التسجيل.. 6 كليات تشترط اجتياز الامتحانات.. خطوات سداد الرسوم.. والتعليم توضح كيفية التسجيل على الرابط الرسمي

تنسيق الجامعات 2025، فتح موقع تنسيق الجامعات الباب أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات هي:

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات علوم الرياضة.

وتستعرض فيتو في الخطوات التالية كل ما يخص عملية التسجيل علي موقع التنسيق وكيفية سداد رسوم اختبارات القدرات:

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية – هندسية – أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

كما تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات مع العلم بأن قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لثلاثة أيام متتالية.

يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الإئتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

لا يعتد بأي وسيلة أخرى للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.

يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة،كما تلتزم أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ويتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

يجوز للطالب تأجيل الاختبار من خلال الكلية المعنية لتعارض أكثر من امتحان وذلك خلال المواعيد المقررة والمحددة فقط.

وأكدت الوزارة أن سداد رسوم اختبارات القدرات لعام 2025 يتم إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني الموحد.

ويمكن للطلاب الدخول لموقع التنسيق والتسجيل لأداء اختبارات القدرات ودفع الرسوم من هنا.



الطرق المعتمدة لسداد رسوم اختبارات القدرات 2025

حددت وزارة التعليم العالي الطرق الرسمية والمعتمدة لسداد رسوم اختبارات القدرات، وهي كالتالي:

بطاقات الدفع المسبق

بطاقات الائتمان

منافذ تحصيل شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل "فوري" و"أمان" وغيرها

علما بأنه لا يُعترف بأي وسيلة دفع أخرى، ولا يتم حجز موعد الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

بعد إتمام السداد، يستقبل الطالب رسالة نصية على هاتفه المحمول تحتوي على تفاصيل الموعد ونوع الاختبار.

وتعتبر هذه المعلومات أساسية لتسهيل إجراءات التسجيل وضمان عدم وقوع أي مشكلات في عملية أداء الاختبار.

قيمة رسوم اختبارات القدرات 2025

حدد القرار الوزاري الصادر عن وزير التعليم العالي، بشأن قواعد تنسيق الجامعات ٢٠٢٥ رسوم اختبارات، حيث تقرر أن تكون الرسوم 800 جنيه لكل اختبار.

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