الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: أحمد الشرع ألمح إلى أن إسرائيل ليست عدوا ويمكن التطبيع معها

الشرع ونتنياهو، فيتو
الشرع ونتنياهو، فيتو

قال سفير الولايات المتحدة في تركيا والموفد الخاص إلى لبنان وسوريا توم باراك، إن الرئيس السوري أحمد الشرع، ألمح في بداية حكمه إلى أن إسرائيل ليست عدو ويمكن التطبيع معها.

 

لقاء بين مسؤولين من سوريا وإسرائيل 

في ذات السياق نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، الثلاثاء، عن مصادر لم يكشف عن هويتها، أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك سيرأس اجتماعًا مع مسؤولين كبار من إسرائيل وسوريا يوم الخميس.

وقال مسؤول أمريكى للموقع، إنه من المتوقع أن يركز الاجتماع على الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا وزيادة التنسيق والتواصل.

ولم يتضح بعد مكان انعقاد الاجتماع.

 

اتفاقات شاملة بين الحكومة السورية وإسرائيل

وأوضح موقع "أكسيوس": أنه "سيكون هذا أول اجتماع بين الأطراف منذ اندلاع الأزمة الأسبوع الماضي في السويداء جنوبي سوريا، والضربات الإسرائيلية على دمشق".

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: "هناك هدوء نسبي الآن، لكن القضايا الأساسية لن تُحل دون اتفاقات شاملة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والحكومة السورية".

الدلاتي: بدأنا نزع فتيل أزمة السويداء

سوريا تندد بمنع دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء وتحذر من التداعيات

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توم باراك الموفد الخاص إلى لبنان وسوريا سفير الولايات المتحدة في تركيا إسرائيل الرئيس السوري أحمد الشرع المبعوث الأمريكى إلى سوريا جنوبي سوريا

مواد متعلقة

المبعوث الأمريكي لسوريا: اتفاق الشرع ونتنياهو على وقف إطلاق النار في السويداء

مؤسسات حقوقية: السويداء ممتلئة بالجثامين المحترقة في الشوارع وقتل واختطاف

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025 ظهرت رسميًا، اعرف مجموعك من هنا

الآن نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع الوزارة – البحث بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2025.. رابط مباشر للاستعلام

استعلام نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية العامة 2025، الطالب يوسف سامي ابن بني سويف أول الجمهورية على علمي علوم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025، خطوات الاستعلام عبر موقع الوزارة

نتيجة تالته ثانوي عام 2025، استعلم الآن برقم الجلوس

استعلم الآن عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 الرسمي

خدمات

المزيد

7 موارد لصندوق تكافل وكرامة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، تعرف عليها

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 16e

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 23 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء الأمهات لنجاح الأبناء في الثانوية العامة

تفسير رؤية الثور في المنام وعلاقتها بمواجهة التحديات والصعاب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads