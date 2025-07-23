المبعوث الأمريكي إلى سوريا: أحمد الشرع ألمح إلى أن إسرائيل ليست عدوا ويمكن التطبيع معها

قال سفير الولايات المتحدة في تركيا والموفد الخاص إلى لبنان وسوريا توم باراك، إن الرئيس السوري أحمد الشرع، ألمح في بداية حكمه إلى أن إسرائيل ليست عدو ويمكن التطبيع معها.

لقاء بين مسؤولين من سوريا وإسرائيل

في ذات السياق نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، الثلاثاء، عن مصادر لم يكشف عن هويتها، أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك سيرأس اجتماعًا مع مسؤولين كبار من إسرائيل وسوريا يوم الخميس.

وقال مسؤول أمريكى للموقع، إنه من المتوقع أن يركز الاجتماع على الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا وزيادة التنسيق والتواصل.

ولم يتضح بعد مكان انعقاد الاجتماع.

اتفاقات شاملة بين الحكومة السورية وإسرائيل

وأوضح موقع "أكسيوس": أنه "سيكون هذا أول اجتماع بين الأطراف منذ اندلاع الأزمة الأسبوع الماضي في السويداء جنوبي سوريا، والضربات الإسرائيلية على دمشق".

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: "هناك هدوء نسبي الآن، لكن القضايا الأساسية لن تُحل دون اتفاقات شاملة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والحكومة السورية".

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