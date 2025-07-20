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خارج الحدود

سوريا تندد بمنع دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء وتحذر من التداعيات

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

نددت وزارة الخارجية السورية، مساء اليوم الأحد، بمنع دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة السويداء محذرة في بيان من تداعيات أمنية خطيرة.

وقالت الخارجية السورية: "الميليشيات التابعة لـ حكمت الهجري منعت دخول القافلة الإنسانية للسويداء.. سنواصل الجهود لضمان عودة جميع الأهالي والنازحين بأمان للمحافظة".

وأضافت الخارجية السورية: تدهور الوضع الأمني بالسويداء نتيجة للتدخل الإسرائيلي السافر.. لقد عملنا على تأمين إجلاء عدد من موظفي المنظمات الإنسانية والدولية بالمحافظة.

                                                                                       

منع دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة السويداء

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال وزير الصحة السوري مصعب العلي إن رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، رفض دخول الوفد الحكومي المرافق لقافلة المساعدات التي أرسلتها الحكومة إلى السويداء اليوم.

من جهته، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أن منع دخول قوافل المساعدات إلى السويداء لم يكن من جانب الحكومة، مشيرا إلى جهوزية القوافل واستعدادها للدخول في أي وقت.

 

الميليشيات التابعة لحكمت الهجري منعت دخول القافلة الإنسانية للسويداء

وجاء في بيان الخارجية السورية أنها باشرت مع وزارات أخرى ومحافظي درعا والسويداء التحضيرات اللازمة لتحريك قافلة إنسانية وذلك منذ يوم الأربعاء الماضي بعد تدهور الأوضاع في المحافظة والتدخل الإسرائيلي.

وأضاف البيان: كانت هناك محاولات متكررة لدخول القافلة تم منعها من الدخول إلى محافظة السويداء وقامت الميليشيات الخارجية عن القانون والتابعة للشيخ حكمت الهجري من الدخول مرة أخرى والتي تشمل 3 وزراء ومحافظ من الحكومة السورية، وسمحت فقط لعدد محدود من سيارات الهلال الأحمر العربي السوري بالعبور.

وتابع البيان:"تؤكد الوزارة أن جهودها لن تتوقف وستواصل بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين متابعة التطورات عن كثب حتى يتم إيصال جميع المساعدات اللازمة إلى أهلنا في السويداء وضمان عودة جميع الأهالي والنازحين إلى منازلهم بأمان".

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محافظة السويداء السويداء حكمت الهجري سوريا

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