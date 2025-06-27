السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: توقيع اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل قبل نهاية العام الجاري

الشرع وترامب، فيتو
الشرع وترامب، فيتو

نقلت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن مصدر سوري قوله، إن هناك توجهًا نحو التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا قبل نهاية العام الجاري.

 

توقيع اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل هذا العام

وحسب القناة 12 العبرية، فإن الاتفاق يتضمن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية التي استولت عليها بعد 8 ديسمبر، ويشير اتفاق السلام وفق زعم المصدر إلى أن الجولان سيكون "حديقة للسلام".

 

البيت الأبيض يرجح انضمام سوريا إلى اتفاقات أبراهام

وكان مسئول في البيت الأبيض، قال أمس، إن سوريا تُعد من بين الدول العربية المرشحة للانضمام إلى اتفاق تطبيع إقليمي -إبراهيم- مع إسرائيل، في إطار التحركات الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب في غزة وإعادة ترتيب التحالفات بالمنطقة.

وأشار المسئول الأمريكي، إلى أن جهات دولية وإقليمية تتوسط بهدوء لإشراك سوريا في اتفاقيات شبيهة بـاتفاقات إبراهيم، ما قد يمهِّد لعلاقات دبلوماسية مباشرة أو غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب.

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