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جامعة عين شمس تحصد جائزتين لأفضل رسائل دكتوراه على مستوى الجامعات المصرية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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 حققت باحثتان من كلية العلوم بجامعة عين شمس  إنجازًا متميزًا، بحصولهما على جوائز أفضل رسائل دكتوراه في مجال الرياضيات، على مستوى الجامعات المصرية، والتي تمنحها جمعية الرياضيات المصرية، وذلك تقديرًا لجهودهما البحثية ورسائلهما العلمية التي أثمرت عن نشر أبحاث دولية متخصصة.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم التميز الأكاديمي وتشجيع شباب الباحثين على الإبداع العلمي.

وبهذه المناسبة، يتقدّم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالجامعة، بخالص التهنئة إلى الباحثتين الفائزتين، مشيدين بما حققتاه من إنجازات علمية رفيعة تُعزّز من مكانة الجامعة على الساحة الأكاديمية، وموجهين الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس المشرفين على الرسالتين لما قدموه من دعم علمي ومتابعة فاعلة أسهمت في هذا التميز.

 

وقد فازت كل من
• الدكتورة شيماء عاطف عبد الله حسن، المدرس بكلية العلوم – جامعة عين شمس، بجائزة أ.د بهاء الدين حلمي للإحصاء وعلوم الحاسب، عن رسالتها بعنوان: "معالجات إحصائية على بعض نماذج من الألعاب"، والتي أثمرت عن نشر خمسة أبحاث دولية مرموقة، وحصولها على عدة جوائز للنشر الدولي بالجامعة.

• الدكتورة سهاد سلامة سليمان المصري، الحاصلة على الدكتوراه من كلية العلوم – جامعة عين شمس، بجائزة أ.د انتصارات الشبكي للرياضيات البحتة، عن رسالتها بعنوان: "نظريات النقط الازدواجية الثابتة للمؤثرات على بعض الفضاءات المترية المعممة"، والتي أسفرت عن نشر ثلاثة أبحاث دولية مصنفة، إضافة إلى حصولها على جائزتين في مؤتمرات علمية متخصصة.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود جامعة عين شمس في دعم ورعاية شباب الباحثين، وحرصها على توفير بيئة أكاديمية محفزة للتميز والإبداع، بما يسهم في تعزيز دورهم في خدمة البحث العلمي وتحقيق الريادة لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تدعو الجامعة جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى التواصل الفعّال مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس للاستفادة من خدماته ودعمه الفني، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي:
awards.office@asu.edu.eg

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