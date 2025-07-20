وكلاء جدد بكليتي التجارة والبنات بجامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الدكتور محمد أحمد محمد شاهين، وكيلًا لكلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، وذلك اعتبارًا من ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتور تامر عبد المنعم علي إبراهيم راضي وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اعتبارًا من ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارًا بقيام الدكتور محمد مرسي أحمد خضير، الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اعتبارًا من ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٥ ولمدة عام.



أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتجديد تعيين الدكتورة هبه عادل عبد الحميد بركات وكيلًا لكلية البنات للآداب والعلوم والتربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارًا من ٢٠٢٤/١١/٢٨ ولمدة ثلاث سنوات.



أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الدكتورة زينب مصطفي موسي حسن وكيلًا لكلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/٢٠ ولمدة ثلاث سنوات.

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