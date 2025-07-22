الثلاثاء 22 يوليو 2025
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أخبار مصر

مستشفيات عين شمس والنيل للطيران يوقعان بروتوكولا لدعم أطفال زراعة النخاع

توقيع بروتوكول بين
توقيع بروتوكول بين مستشفيات عين شمس والنيل للطيران

وقّعت مستشفيات جامعة عين شمس،  وشركة النيل للطيران بروتوكول تعاون معا، يهدف إلى دعم منظومة الرعاية الصحية، خاصة للأطفال من مرضى زراعة النخاع.

 

ويتضمن البروتوكول قيام "النيل للطيران" بتمويل تجهيز وحدتين كاملتين لعزل الأطفال من مرضى زراعة النخاع (كبسولات عزل متطورة)، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ واستقبال الحالات خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع.

كما يشمل التعاون تقديم تخفيضات خاصة على تذاكر السفر لأعضاء هيئة التدريس والحالات الحرجة التي تستدعي العلاج بالخارج، إلى جانب تخصيص نوافذ تبرع من رواتب العاملين بالشركة، فضلًا عن إتاحة مساحات دعائية  للمستشفى عبر مجلة الشركة ومنصات الشركة  الإلكترونية.

وفي جانب التوعية، ينص البروتوكول على تنظيم مستشفيات عين شمس لندوات تثقيفية لموظفي الشركة، بهدف تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي.

وقد وقّع الاتفاق كل من الكابتن ياسر سعد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، وذلك بحضور  الدكتور  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعه عين شمس والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب،  رئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة عين شمس الذين  أكدوا على أن هذا التعاون يمثّل نموذجًا يُحتذى به في دعم جهود القطاع الطبي وتخفيف معاناة المرضى غير القادرين.

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