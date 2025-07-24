الخميس 24 يوليو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 8 جنود في عملية الدهس بكفار يونا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عن إصابة 8 جنود في عملية الدهس التي وقعت في كفار يونا.

 

سقوط إصابات في حادث دهس وسط إسرائيل

وكشفت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن إصابة عدد من الإسرائيليين دهسًا في بلدة كفار يونا وسط إسرائيل.

إصابة عدد من الإسرائيليين دهسًا في بلدة كفار يونا

وبدورها، قالت “القناة 12 الإسرائيلية”: إن “سائق المركبة التي دهست إسرائيليين هرب من الموقع والشرطة تحقق في الحادث”.

 

العثور على المركبة التي نفذت عملية الدهس

 وأضافت القناة: “الشبهات تتعزز في وقوع عملية دهس في كفار يونا وعدد المصابين يرتفع، بعضها خطيرة”.

وفي وقت لاحق، أفادت الشرطة الإسرائيلية، بأنه “تم العثور على المركبة التي نفذت عملية الدهس والبحث جار عن المشتبه به”.

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جيش الاحتلال كفار يونا إسرائيل الاسرائيليين

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