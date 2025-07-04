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الطريق إلى الموت.. 5 وقائع صادمة تكشف استهتار سائقي الشاحنات.. سباقات وقيادة تحت تأثير المخدرات وحمولات قاتلة.. ودعوات لتشديد العقوبات وإنشاء محاكم مرورية عاجلة

حوادث النقل الثقيل،
حوادث النقل الثقيل، فيتو

تشهد الطرق الدائرية والرئيسية في مصر خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في مخالفات سائقي النقل الثقيل، مما تسبب في عدة حوادث مروعة أثارت استياء الرأي العام، ودقت ناقوس الخطر بشأن ظاهرة القيادة المتهورة في هذا القطاع.

ورصدت الأجهزة الأمنية، خلال حملاتها اليومية، عددًا من المخالفات الجسيمة التي ارتكبها بعض السائقين، شملت القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وسير المركبات بتراخيص منتهية، وتجاوز السرعة المقررة، وحمولات زائدة تعرض السلامة العامة للخطر.

أبرز 5 وقائع لسائقي النقل الثقيل في الفترة الأخيرة:
1. حادث دائري المعادي:
اصطدمت سيارة تريلا مسرعة بالحاجز الخرساني أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين، مما أدى إلى دهس عدد من السيارات الملاكي وسقوط ضحايا. النيابة تحفظت على السائق والسيارة، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي.

2. فيديو سباق النقل في أكتوبر:
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر 3 سيارات نقل ثقيل تسير بسرعة جنونية على أحد طرق مدينة 6 أكتوبر. الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط السائقين، وتبين أن التراخيص منتهية، والسيارات مملوكة لأحد المقاولين.

3. تصادم أعلى كوبري المنيب:
وقع تصادم بين سيارة نقل محملة بالزلط وعدة سيارات ملاكي أعلى كوبري المنيب بسبب فقدان السيطرة على السيارة، نتيجة تهالك الإطارات وعدم صلاحية المكابح.

4. انقلاب تريلا في السلام:
انقلبت سيارة نقل محملة بالرمال أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام، وتبين أن الحمولة كانت زائدة بشكل كبير وغير مؤمنة، ما أدى إلى فقدان التوازن وانقلاب المركبة.

5. قيادة تحت تأثير المخدرات:
خلال كمين أمني بطريق القطامية – العين السخنة، تم ضبط سائق تريلا تبين من تحليل المخدرات تعاطيه لمادة الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضده.

 خبير: الوضع يتطلب إجراءات أكثر صرامة
قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، في تصريح خاص حول تصاعد مخالفات النقل الثقيل: "المشكلة الحقيقية ليست فقط في سلوك بعض السائقين، لكن أيضًا في غياب الرقابة الفنية على المركبات، والتلاعب في تراخيص القيادة.

 هناك ضرورة لتشديد الفحص الدوري على سيارات النقل، وربط إصدار الرخص بتحليل المخدرات بشكل دوري، إلى جانب تركيب أجهزة تتبع GPS لرصد السرعة والمسارات في الوقت الحقيقي".

وأضاف الشاهد أن الطرق السريعة أصبحت "ميادين مفتوحة" لبعض السائقين المستهترين، ويجب أن تكون هناك محاكم مرورية عاجلة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم التي تهدد السلامة العامة.

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الطريق الدائري العين السخنة الطب الشرعي 6 أكتوبر

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