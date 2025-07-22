الثلاثاء 22 يوليو 2025
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محافظات

كانت رايحة الشغل، إصابة فتاة صدمتها سيارة تريلا في الأقصر

اسعاف
اسعاف

أصيبت فتاة في مقتبل العقد الثالث من العمر، جراء حادث دهس بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، إذ صدمتها سيارة تريلا محملة بالاسمنت، صباح اليوم الثلاثاء أثناء توجها إلى عملها في إحدى الصيدليات.

حادث دهس فتاة 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن حادث دهس لفتاة تدعى «ت.م.ا» 30 عاما، كانت تسير في الطريق العام بمنطقة العوامية إذ صدمتها سيارة تريلا نقل ثقيل.

وجرى نقل الفتاة إلى مستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي وتبين إصابتها بكسور بالغة في القدم اليسرى، وكدمات في الذراع الأيمن، ومن المقرر دخول غرفة العمليات نظرا لكونها حالة حرجة.

وتم التحفظ على السيارة وسائقها بقسم شرطة الأقصر، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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الأقصر حادث حوادث اليوم سيارة تريلا إصابة فتاة العوامية بالأقصر

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