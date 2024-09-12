الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد التين الشوكي، يقاوم الالتهابات بالجسم ويقوى المناعة

التين الشوكي، فيتو
التين الشوكي، فيتو

فوائد التين الشوكي، التين الشوكي من الفاكهة الصيفية الشعبية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وينتظره الكبار والصغار فى موسمه لمذاقه الذي لا يقاوم.

وفوائد التين الشوكي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله ولكن دون إفراط.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن التين الشوكي، الذي يُعرف أيضًا بالبرسيمون أو الصبار الشوكي، هو ثمرة تنتمي إلى فصيلة الصبار وتتميز بطعمها الحلو وفوائدها الصحية المتعددة، ويعتبر التين الشوكي من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمكونات الصحية التي تعزز الصحة العامة.

عناصر غذائية مهمة موجودة في التين الشوكي 

وأضاف السيد، يعتبر التين الشوكي مصدر غني بالفيتامينات والمعادن، فهو يحتوي على فيتامين C الذي يعزز الجهاز المناعي ويعمل كمضاد للأكسدة، مما يساعد في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، كما يحتوي التين الشوكي على فيتامينات B المختلفة، التي تلعب دورًا في دعم الطاقة وصحة الجهاز العصبي، ومن حيث المعادن، يحتوي التين الشوكي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يساهمان في تنظيم ضغط الدم وصحة القلب.

فوائد التين الشوكي، فيتو

فوائد التين الشوكي للصحة 

وتابع، أن من فوائد التين الشوكي التي تدفعنا لتناوله:

  • يحتوي التين الشوكي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، التي تلعب دور مهم في تحسين عملية الهضم، والألياف تساعد في تنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من مشاكل الإمساك ويعزز صحة الجهاز الهضمي.
  • تساهم الألياف في تعزيز شعور الشبع، مما يمكن أن يكون مفيدًا في إدارة الوزن.
  • يعرف التين الشوكي بخصائصه المضادة للالتهابات، والمواد الفعالة الموجودة في التين الشوكي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، مما يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية مثل التهاب المفاصل.
  • يساهم التين الشوكي في تحسين صحة البشرة، ويحتوي التين الشوكي على مضادات الأكسدة التي تحارب الشيخوخة المبكرة وتحافظ على نعومة البشرة، كما يساعد محتوى الفيتامينات والمعادن على تغذية البشرة وتعزيز مرونتها.
  • يعتبر التين الشوكي مفيد لصحة القلب، حيث يساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم بفضل الألياف والمكونات الأخرى التي تساعد في تحسين نسبة الدهون في الدم.
  • البوتاسيوم الموجود في التين الشوكي يلعب دورًا مهمًّا في تنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، أن تناول التين الشوكي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الصحة العامة، سواء من خلال تحسين الهضم، دعم الجهاز المناعي، أو تعزيز صحة القلب والبشرة، ومع ذلك، يفضل تناول التين الشوكي كجزء من نظام غذائي متوازن لضمان الاستفادة القصوى من فوائده.

txt

فوائد الشمر، يعزز صحة القلب والجهاز التنفسي ويقوي المناعة

txt

فوائد البلح الأحمر، يقوي المناعة ويعزز صحة القلب ويساعد في إنقاص الوزن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

التين الشوكي فوائد التين الشوكي فوائد التين الشوكي للصحة عناصر غذائية مهمة موجودة في التين الشوكي الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد اليانسون، تحسين صحة الجهاز الهضمي والتنفس

فوائد الليمون، يقضى على نزلات البرد والأنفلونزا ويطهر المعدة

فوائد الجرجير، يقوي المناعة ويحمي من سرطان القولون وهشاشة العظام

فوائد الفلفل، الغذاء المثالي لصحة القلب والجهاز الهضمي وجمال البشرة والشعر

الأكثر قراءة

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

عملية الثمن الباهظ، كوريا شمالية تستأنف إطلاق الصواريخ الباليستية بعد عزوف شهرين

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة في بولاق الدكرور

38.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية