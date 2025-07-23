تطهير الترع والمصارف وإزالة ورد النيل ببني يحيى بأسيوط لضمان كفاءة توزيع مياه الري

يواصل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال تطهير المجاري المائية والترع والمصارف بمختلف قرى ومراكز المحافظة، في إطار خطة متكاملة تنفذها الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بهدف تحسين إدارة الموارد المائية وضمان وصول مياه الري بكفاءة إلى نهايات الترع، دعمًا للقطاع الزراعي وتلبيةً لاحتياجات المزارعين.

وفي هذا السياق، أكد محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، برئاسة المهندس حاتم عبدالصبور، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم، والإدارة العامة لري أسيوط بقيادة المهندس أبو العيون عرفات، نفذت حملة تطهير موسعة بقرية بني يحيى التابعة لمركز القوصية. وشملت الحملة إزالة الحشائش، والزوف، والحيوانات النافقة، وتنظيف دليل مسارة العمومية، لضمان انسياب المياه دون معوقات.

استمرار أعمال التطهير ورفع المخلفات أولًا بأول

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار أعمال التطهير ورفع المخلفات أولًا بأول، خاصة نبات ورد النيل، الذي يُعد من أبرز مسببات الهدر في المياه نتيجة امتصاصه الكبير لها، مشيرًا إلى استخدام معدات متخصصة تشمل حفارات ذات أذرع طويلة وحفارات محمولة على صنادل، لضمان كفاءة التطهير دون التأثير على استقرار المجاري المائية.

نقل فوري لنواتج التطهير من القمامة والمخلفات

كما وجه محافظ أسيوط بضرورة النقل الفوري لنواتج التطهير من القمامة والمخلفات إلى الأماكن المخصصة لذلك، بالتنسيق الكامل بين أجهزة الري والوحدات المحلية، للحفاظ على نظافة المجاري المائية ومنع التلوث والعودة العشوائية للمخلفات.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى دعم البنية التحتية الزراعية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

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