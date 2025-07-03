تنفيذي أسيوط: تخصيص فدان لكل شاب بنظام الشراكة مع المحافظة

ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة والقضايا الحيوية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظ للإدارة العامة للمكتب الفني، واللواء عمرو العادلي، مساعد مدير أمن أسيوط، والمقدم محمد همام نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والأحياء، ومسؤولي إدارات الديوان العام والمشروعات وشركات المرافق.

وفي مستهل الاجتماع، قدم محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، والذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس التنفيذي، وأهالي أسيوط، وكافة أبناء الشعب المصري بهذه المناسبات الوطنية والدينية العزيزة.

كما رحب محافظ أسيوط بالدكتور عبدالرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه، وموجهًا الشكر والتقدير للمهندس خميس محمد علي، وكيل الوزارة السابق، على ما قدمه من جهد مخلص خلال فترة خدمته.

استغلال مساحة الـ 2 مليون فدان التي تمت إضافتها لحدود محافظة أسيوط

وخلال الجلسة، أعلن محافظ أسيوط عن بدء دراسة لاستغلال مساحة الـ 2 مليون فدان التي تمت إضافتها لحدود المحافظة بعد تعديل الحدود الإدارية مع محافظتي الوادي الجديد والمنيا موضحًا أن الدراسة تتضمن تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية للشباب، من بينها تخصيص فدان لكل شاب بنظام الشراكة مع المحافظة لمدة 10 سنوات، مع فترة سماح، فضلًا عن إقامة مزارع لتربية الماشية، ومناطق صناعية، ودراسات فنية لتحديد الأراضي الصالحة للزراعة أو المشروعات الصناعية المرتبطة بها، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة لإنشاء شبكة طرق داخلية تربط تلك المناطق بمحاور النقل بالمحافظة.

كما استعرض اللواء هشام أبوالنصر الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة "المصلة" بحي غرب أسيوط، من حيث استكمال توصيلات مياه الشرب، تمهيدًا لأعمال الرصف، إلى جانب تنفيذ أعمال التشطيب والدهانات، وتأثيث الوحدات السكنية في المنطقة.

حصر المباني الآيلة للسقوط تمهيدًا لرفع كفاءتها

وتابع محافظ أسيوط مستجدات ملفي تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية، مشددًا على ضرورة الإسراع في معدلات الإنجاز لخدمة المواطنين، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بحصر المباني الآيلة للسقوط تمهيدًا لرفع كفاءتها بالتعاون مع المجتمع المدني.

كما وجه محافظ أسيوط بإعادة تهيئة العمارات السكنية المقامة بالمناطق النائية وتوفير الخدمات اللازمة لجذب المواطنين للسكن بها، ومنها إنشاء مدارس فصل واحد، وتوفير وسائل مواصلات، وإنشاء محال تجارية ومشروعات صغيرة متنوعة.

إقامة مشروعات خدمية في الأراضي الفضاء المجاورة للجبانات

وأكد أبوالنصر أهمية استغلال الأراضي الفضاء المجاورة للجبانات في إقامة مشروعات خدمية تتماشى مع طبيعة البيئة المحيطة، مثل سيارات نقل الموتى، والحانوتي، إلى جانب إنشاء مسجد صغير ودار مناسبات ملحق بها حديقة ومطعم ومرافق خدمية متكاملة.

وفي إطار دعم الحرف التراثية، شدد على ضرورة إحياء منتجات خان الخليلي بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.

كما وافق المجلس التنفيذي خلال الجلسة على استثناء شرط المسافة لإنشاء ملحق لمدرسة الشهيد محمد مساعد للتعليم الأساسي بقرية النواورة بمركز البداري، ومدرسة عرب مطير للتعليم الأساسي بمركز الفتح، تيسيرًا على الأهالي.

وفي قطاع النقل، وافق المجلس على ترخيص خمس سيارات ميكروباص جديدة لكل مركز إداري بالمحافظة للعمل على خطوط نقل إلى مدينة أسيوط الجديدة، دعمًا لحركة التنقل بين المراكز والمدينة.

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس على قبول عدد من التبرعات المقدمة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية وبعض المراكز والأحياء، موجهًا الشكر والتقدير للمتبرعين على دعمهم المستمر للتنمية المحلية.

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