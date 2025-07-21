جامعة أسيوط تنظم ملتقى "إعداد الإدارة الوسطى" لتنمية مهارات القيادات الشابة

أطلقت جامعة أسيوط فعاليات الملتقى التدريبي بعنوان "إعداد الإدارة الوسطى (قادة المستقبل)"، والذي تنظمه الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط.

واستمرت فعاليات ملتقى جامعة أسيوط على مدار ثلاثة أيام بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري للجامعة، وتحت إشراف الدكتور شوكت صابر، أمين عام الجامعة.

وفي هذا السياق أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار جهود الجامعة لتنمية الكوادر الإدارية، وتأهيل العاملين بالمستوى الوظيفي الأول من مجموعة الوظائف التخصصية لتولي المناصب الإشرافية مستقبلًا.

تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بجامعة أسيوط

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن الملتقى يستهدف تنمية المهارات القيادية والإدارية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في إعداد صف ثانٍ مؤهل وقادر على مواكبة التغيير وتحقيق التميز الإداري. وأشاد بما تقدمه إدارة وتنمية المواهب من برامج تدريبية تهدف إلى التطوير المستمر للجهاز الإداري بكافة قطاعاته.

وشهد الملتقى حضور كل من أسامة السيد، أمين عام الجامعة المساعد، وعبد القادر مهران، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخالد عمران، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، إلى جانب مشاركة نحو 60 متدربًا من العاملين بالمستوى الوظيفي الأول من مختلف قطاعات الجامعة.

وفي كلمته، أعرب شوكت صابر عن تقديره لموضوع الملتقى الذي يسعى إلى إعداد صف ثانٍ من القيادات الشابة القادرة على إحداث تغيير إيجابي ورفع كفاءة العمل الإداري، مؤكدًا أن القيادة الواعية هي الركيزة الأساسية لأي تطور مؤسسي، وأن بناء قدرات الكوادر الوسطى يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الجامعة. كما تمنى للمشاركين تحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي، والنجاح في ترجمة مخرجاته إلى أداء ملموس.

وتناول الملتقى على مدار أيامه عددًا من المحاور المهمة، أبرزها: أهمية إعداد الصف الثاني من القيادات، تحفيز القيادات على دعم الفكرة، الصفات اللازمة لشاغلي المناصب الإشرافية، دور المدير في إحداث وإدارة التغيير وتحسين مناخ العمل، معوقات التغيير، تأثير تكنولوجيا الاتصال على بناء الصف الثاني، أساليب تقييم أدائه، ودوره في اتخاذ وصنع القرار.

كما يناقش الملتقى أهمية فهم المديرين لدوافع وسلوكيات المرؤوسين، ودورهم في تحفيزهم وتنمية الاتجاهات الإيجابية لديهم.

وحاضر في الملتقى نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، وهم: الدكتور عطية عبد القادر، المدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، والدكتور أحمد سيد سباعي، المدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، والدكتور باسم سليمان صالح، الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية.

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