حريق يلتهم محل إكسسوارات بأسيوط، والمحافظ يشدد على الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية (صور)

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقع حريق اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم بأحد محال إكسسوارات التجميل الكائنة بالدور الثاني بأحد العقارات في شارع بورسعيد "السكة الجديدة" بحي غرب مدينة أسيوط، والذي أسفر عن احتراق محتويات المحل دون وقوع إصابات بشرية.

بلاغ بنشوب حريق في محل اكسسورات وتجميل بأسيوط

وكانت غرفة الأزمات والعمليات المركزية بديوان عام محافظة أسيوط تلقت بلاغًا يفيد نشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، حيث تمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمحال والمباني المجاورة، كما تم فرض كردون أمني وإخلاء المبنى كإجراء احترازي، وفصل المرافق عنه لحين الانتهاء من أعمال التبريد والتأمين الكامل.

سرعة رفع آثار الحريق ومخلفاته

وخلال تفقده لموقع الحريق، وجه محافظ أسيوط، رئيس حي غرب بسرعة رفع آثار الحريق ومخلفاته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التنسيق مع الأجهزة المعنية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق ورفع تقرير عاجل بشأن الواقعة.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين المنشآت التجارية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، موجهًا الشكر لرجال الحماية المدنية لسرعة الاستجابة والسيطرة على الحريق في وقت قياسي وقبل امتداده للمحلات المجاورة.

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