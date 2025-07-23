أميرة فراج تعلن انفصالها عن المطرب أحمد فهمي

أعلنت الفنانة أميرة فراج انفصالها رسميًّا ونهائيًّا من المطرب والفنان أحمد فهمي عقب زواج دام طويلًا.

انفصال أحمد فهمي وأميرة فرج

وقالت أميرة عبر برنامج et بالعربي إنها انفصلت عن أحمد فهمي بهدوء شديد وعلاقتهما يسودها الاحترام.

في سياق آخر كان أكد أحمد فهمي أن الزواج في سن مبكر جيد باعتباره أنه تقدم لزوجته وهو في سن الـ 19 عامًا، مشيرًا: “الجواز في سن صغير حلو علشان هيخليك متعملش غلط، ومش بحب أكشف حياتي الخاصة على السوشيال ميديا، ولو ابني طلب أن يتجوز بدري هقوله يصبر شوية ولازم يكون فيه خصوصية بين الزوجين”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.