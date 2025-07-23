الخميس 24 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أميرة فراج تعلن انفصالها عن المطرب أحمد فهمي

أميرة فراج أحمد فهمي،
أميرة فراج أحمد فهمي، فيتو

أعلنت الفنانة أميرة فراج انفصالها رسميًّا ونهائيًّا من المطرب والفنان أحمد فهمي عقب زواج دام طويلًا.

 

انفصال أحمد فهمي وأميرة فرج

وقالت أميرة عبر برنامج  et بالعربي إنها انفصلت عن أحمد فهمي بهدوء شديد وعلاقتهما يسودها الاحترام.

 

في سياق آخر كان أكد أحمد فهمي أن الزواج في سن مبكر جيد باعتباره أنه تقدم لزوجته وهو في سن الـ 19 عامًا، مشيرًا: “الجواز في سن صغير حلو علشان هيخليك متعملش غلط، ومش بحب أكشف حياتي الخاصة على السوشيال ميديا، ولو ابني طلب أن يتجوز بدري هقوله يصبر شوية ولازم يكون فيه خصوصية بين الزوجين”. 

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