صفعة للزمالك، ناد برازيلي يعلن التعاقد مع فينيسيوس كارلوس الصفقة المنتظرة لممدوح عباس

خطف نادي جريميو البرازيلي، الصفقة المنتظرة لنادي الزمالك، حيث أعلن، اليوم الخميس، التعاقد رسميًا مع المهاجم فينيسيوس كارلوس، نجم توتنهام وفولهام وبنفيكا السابق، والذي كان على رأس قائمة أهداف القلعة البيضاء لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الزمالك قد تواصل مع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في الأيام الماضية لبحث إمكانية ضمه، خاصة بعدما أبدى اللاعب استعداده لارتداء القميص الأبيض شرط تقديم عرض مالي مرضٍ.

نشر نادي جريميو بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله حصوله على توقيع فينيسيوس كارلوس في ضربة قاسية لطموحات الزمالك.

وقال النادي البرازيلي: "أعلن نادي جريميو تعاقده مع المهاجم فينيسيوس كارلوس، لتعزيز صفوف الفريق الأول تحت قيادة المدرب مانو مينيزيس".



وأضاف: "وقع اللاعب على عقد يمتد حتى 31 ديسمبر 2026".

وترددت أنباء عن تخطيط ممدوح عباس، الرئيس السابق للنادي، لرعاية الصفقة ماليًا، لكن جريميو تدخل بسرعة لإنهاء الملف رسميًّا.



صفعة للزمالك

يذكر أن كارلوس فينيسيوس لعب 52 مباراة مع فولهام، وسجل 8 أهداف وصنع 3 على مدار موسمين.

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