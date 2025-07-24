طريقة عمل الملوخية الخضراء، في خطوات سريعة

طريقة عمل الملوخية الخضراء، الملوخية الخضراء من الخضراوات التي لها شعبية كبيرة في مصر حيث تقدم بطرق مميزة وبمذاق لا يقاوم ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل الملوخية الخضراء، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بالتكات السرية التى تجعلها مميزة ولا تقاوم.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الملوخية الخضراء.

مكونات عمل الملوخية الخضراء:

½ كيلو ملوخية خضراء طازجة مغسولة ومفرومة ناعم

1 لتر مرق دجاج أو لحم حسب الرغبة

5 فصوص ثوم مفروم ناعم

1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

اختياري ثمرة فلفل أخضر أو شطة حسب الذوق

طريقة عمل الملوخية الخضراء:

تغسل أوراق الملوخية جيدا وتصفى من الماء.

تفرم باستخدام السكين أو المخرطة حتى تصبح ناعمة تماما، وتترك جانبا.

في قدر على النار، يسخن مرق الدجاج أو اللحم حتى يغلي.

يضبط الملح والفلفل حسب الرغبة.

تضاف الملوخية المفرومة إلى المرق الساخن ولكن دون أن تغلي كثيرا، فقط تسخن حتى تبدأ في الغليان على الجوانب لمدة دقيقة تقريبا.

تحرك بلطف وترفع من على النار فورا للحفاظ على لونها الأخضر.

لتجهيز التقلية، في مقلاة صغيرة، يسخن السمن.

يضاف الثوم ويقلب حتى يصبح ذهبي اللون.

تضاف الكزبرة الناشفة وتقلب مع الثوم حتى تخرج رائحتها.

يضاف الفلفل الحار أو الشطة وهى خطوة اختيارية.

تسكب التقلية مباشرة على الملوخية الساخنة وتغلق الحلة فورا لدقيقة، ثم تقلب جيدا وتقدم.

تقدم الملوخية الخضراء ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

تقدم مع الدجاج أو اللحم أو الأرانب حسب الرغبة.

يفضل البعض تقديمها مع البصل المخلل أو السلطة الخضراء.

نصيحة لا تتركي الملوخية تغلي كثيرا حتى لا "تسقط" وتفقد قوامها.

احرصي على فرم الملوخية جيدا حتى تكون ناعمة وسلسة.

التقلية هي سر النكهة، فلا تهمليها أو تقللي من الثوم والكزبرة.

طريقة عمل الملوخية الخضراء

فوائد الملوخية للصحة

والملوخية من الخضراوات المهمة التي لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد الملوخية:-

تعد الملوخية غنية بفيتامين"C"، الذي يساعد بفاعلية على تعزيز إنتاج الكولاجين التي تحافظ على نضارة البشرة وجمالها وحمايتها من الشيخوخة.

كما أنها تحتوى على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تدمير الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة للجلد.

تعتبر الملوخية من الخضراوات الغنية بفيتامين"أ"، والبيتا كاروتين، لذلك فهى تساعد على تقوية النظر والحفاظ على صحة وسلامة الإبصار، كما تساعد في الوقاية من الالتهابات والأمراض، كما أن الملوخية تعد غنية بالحديد والكالسيوم المفيد في الوقاية من هشاشة العظام والتخلص من الأنيميا.

احتواء الملوخية على العديد من الألياف العالية يساعد في الحفاظ على سلامة وصحة الجهاز الهضمي من خلال تشجيع حركات الأمعاء العادية، كما نجد أن المادة المخاطية الموجودة في ورق الملوخية تساهم بفاعلية على تليين المعدة وتهدئة أغشية المعدة والأمعاء، كما أن احتواء الملوخية على نسبة مرتفعة من الألياف، يلعب دورًا مهمًا في مكافحة الإمساك والحفاظ على صحة القولون.

وتعتبر من الخضراوات الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا، كما أنها عالية المحتوى من البوتاسيوم للحماية من ارتفاع ضغط الدم بشرط طهيها بالقليل من الملح، وهي من المصادر النباتية للكالسيوم.

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