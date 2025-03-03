الإثنين 03 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الملوخية الخضراء، بكل أسرارها لفطارك بكرة

الملوخية الخضراء
الملوخية الخضراء

طريقة عمل الملوخية الخضراء، من الأكلات المصرية الشهيرة، التي لا غنى عنها على مائدة الإفطار الرمضاني، وتعد الملوخية الخضراء من الخضروات عالية القيمة الغذائية، فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، كما أنها تحتوي على ط فيتامين أ، وفيتامين ج، والحديد، والكالسيوم.
 

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وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل الملوخية الخضراء، بخطوات سهلة، والنتيجة مضمونة، والطعم شهي جدا.


مكونات عمل الملوخية الخضراء
 

حزمة ملوخية حوالي نصف كيلو
كمية من المرقة أو الشوربة (دجاج أو لحم حسب الرغبة)
راس ثوم مهروسة مقسمة إلى 3 أجزاء
مكعب مرقة
ملعقة كبيرة سكر
ثمرة طماطم صغيرة جدا ومفرومة
ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة
ملعقتين كبيرتين سمن

 

طريقة عمل الملوخية الخضراء
 

نقطف الملوخية الخضراء، ثم نغسلها جيدا، ونتركها حتى تجف.
نطحنها جيدا، سواء في الكبة، او بالمخرطة، حتى تصبح ناعمة.
نضع وعاء على النار، وبه ملعقة من السمن، نضيف عليها جزء من الثوم المهروس، ومكعب المرقة، ونشوحها حتى يصبح لون الثوم ذهبيا.
نضيف المرقة، ونضيف لها الجزء الثاني من الثوم المهروس، وملعقة السكر وثمرة الطماطم المفرومة.
بمجرد أن تغلي المرقة، نضيف الملوخية.
بمجرد إضافة الملوخية، نقلب الخليط تقليبا مستمرا، حتى تتجانس الملوخية تماما مع الشوربة، ونتركها لتغلي دقيقتين فقط لا أكثر، ثم نرفعها بعيدا عن النار.
في طاسة صغيرة، نضع الملعقة الثانية من السمن، مع الجزء الثالث والأخير من الثوم، مع ملعقة الكسبرة، ونشوحهم، حتى يصبح الثوم ذهبي اللون، ثم نضيفه على الملوخية مع التقليب، حتى يمتزجوا.
وبألف هنا.

 

طريقة تخزين وتفريز الملوخية الخضراء
 

وحتى توفري وقتك وجهدك، يمكنك شراء كمية من الملوخية الخضراء، وتفريزها، حتى تكون جاهزة عندك.

تخزين الملوخية
تخزين الملوخية

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة تخزين الملوخية الخضراء، بخطوات سهلة، ونتيجة مضمونها، تجعلها محفوظة لعام كامل.

 

الطريقة الأولى لتخزين الملوخية الخضراء

تقطف الملوخية، وتغسل جيدا.
وتوضع في أكياس، وتحفظ في الفريزر.
قبل الطهي مباشرة نخرجها من الفريزر، وتضرب في محضرة الطعام وهي مجمدة فى بدون اى اضافات قبل طهيها مباشرة.

 

الطريقة الثانية لتخزين الملوخية الخضراء

تقطف الملوخية، وتغسل جيدا.
تضرب في محضرة الطعام.
في وعاء نمزج القليل من الماء مع عصير نصف ليمونة، وملعقة سكر، تذاب المكونات مع بعضها جيدا، ثم تضاف له الملوخية المفرومة، وتقلب جيدا.
يتم تقسيمها في أكياس، وتحفظ في الفريزر.

 

طريقة عمل الملوخية المجمدة 
 

الملوخية المجمدة
الملوخية المجمدة


وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل الملوخية المجمدة، بخطوات سهلة، والنتيجة مضمونة، والطعم شهي جدا.

مكونات عمل الملوخية المجمدة:
كيس ملوخية مجمدة
كمية من المرقة أو الشوربة (دجاج أو لحم حسب الرغبة)
راس ثوم مهروسة مقسمة إلى 3 أجزاء
مكعب مرقة
ملعقة كبيرة سكر
ثمرة طماطم صغيرة جدا ومفرومة
ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة
ملعقتين كبيرتين سمن

 

طريقة عمل الملوخية المجمدة

نضع وعاء على النار، وبه ملعقة من السمن، نضيف عليها جزء من الثوم المهروس، ومكعب المرقة، ونشوحها حتى يصبح لون الثوم ذهبيا.
نضيف المرقة، ونضيف لها الجزء الثاني من الثوم المهروس، وملعقة السكر وثمرة الطماطم المفرومة.
بمجرد أن تغلي المرقة، نضيف كيس الملوخية المجمدة ( يجب أن نتأكد أن الملوخية قد تخلصك تماما من تجميدها وأصبحت طرية تماما قبل إضافتها للمرق).
بمجرد إضافة الملوخية، نقلب الخليط تقليبا مستمرا، حتى تتجانس الملوخية تماما مع الشوربة، ونتركها لتغلي دقيقتين فقط لا أكثر، ثم نرفعها بعيدا عن النار.
في طاسة صغيرة، نضع الملعقة الثانية من السمن، مع الجزء الثالث والأخير من الثوم، مع ملعقة الكسبرة، ونشوحهم، حتى يصبح الثوم ذهبي اللون، ثم نضيفه على الملوخية مع التقليب، حتى يمتزجوا.
وبألف هنا.

 

طريقة عمل الملوخية الناشفة، الوصفة الأصلية

الملوخية الناشفة
الملوخية الناشفة

طريقة عمل الملوخية الناشفة، من الطرق القديمة لعمل الملوخية، والتي تتوارثها الأجيال، وتعد طريقة عمل الملوخية الناشفة، من الوصفات سهلة التحضير، ويمكن تعلمها بكل سهولة.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الملوخية الناشفة، على أصولها، بالطريقة الأصلية.

 

مكونات عمل الملوخية الناشفة

2 كوب ملوخية ناشفة
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
1 طماطم كبيرة مقطعة قطع صغيرة
2 ملعقة كبيرة سمن
1 مكعب مرق
1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة

 

طريقة التحضير:

1. اغسلي الملوخية الناشفة جيدًا ثم صفيها.
2. سخني السمن في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي الثوم وقلبي حتى يذبل.
3. أضيفي الطماطم وقلبي حتى تذبل.
4. أضيفي مرق الدجاج أو اللحم، والكزبرة، والفلفل الأسود، والملح.
5. اتركي الخليط يغلي لمدة 15 دقيقة.
6. أضيفي الملوخية وقلبي جيدًا.
7. غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، أو حتى تنضج الملوخية.
8. قدمي الملوخية ساخنة مع الأرز أو الخبز.

 

نصائح لمزيد من الطعم المميز

يمكنك إضافة اللحم المفروم أو الدجاج المقطع إلى الملوخية حسب الرغبة.
إذا كنتِ ترغبين في الحصول على ملوخية خضراء اللون، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم إلى الملوخية بعد غسلها جيدًا.
يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى الملوخية عند التقديم، مما يعطيها مذاقًا مميزًا.
 

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