طريقة عمل الملوخية الناشفة، الوصفة الأصلية والنتيجة مبهرة

طريقة عمل الملوخية الناشفة، من الأكلات المصرية القديمة، والتي توارثناها عن الأجداد، والتي تظهر بفصل الشتاء، لغياب الملوخية الخضراء في هذا الفصل.



وكل عشاق الملوخية الناشفة يبحثون عن أسرار عملها، للاستمتاع بطعم وقوام الملوخية الناشفة.



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الملوخية الناشفة، على أصولها، بالطريقة الأصلية.



مكونات عمل الملوخية الناشفة

2 كوب ملوخية ناشفة

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1 طماطم كبيرة مقطعة قطع صغيرة

2 ملعقة كبيرة سمن

1 مكعب مرق

1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

طريقة تحضير الملوخية الناشفة:

1. اغسلي الملوخية الناشفة جيدًا ثم صفيها.

2. سخني السمن في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي الثوم وقلبي حتى يذبل.

3. أضيفي الطماطم وقلبي حتى تذبل.

4. أضيفي مرق الدجاج أو اللحم، والكزبرة، والفلفل الأسود، والملح.

5. اتركي الخليط يغلي لمدة 15 دقيقة.

6. أضيفي الملوخية وقلبي جيدًا.

7. غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، أو حتى تنضج الملوخية.

8. قدمي الملوخية ساخنة مع الأرز أو الخبز.

طريقة عمل الملوخية الخضراء



الملوخية الخضراء

طريقة عمل الملوخية، من طرق الأكلات المصرية القديمة، والتي تعود أصولها إلى المصريين القدماء، وتشكو بعض ستات البيوت من عدم قدرتها على إجادة عمل الملوخية.



وهناك بعض الأسرار الصغيرة التي تعطي الطعم المميز للملوخية، ومنها إضافة ملعقة سكر للطبخة، والتي تعطي نكهة مميزة، وكذلك إضافة ثمرة طماطم صغيرة ومفرومة، مع الإكثار من الثوم الذي يصنع لها الطعم.

وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل الملوخية الخضراء، بخطوات سهلة، والنتيجة مضمونة، والطعم شهي جدا.

مكونات عمل الملوخية الخضراء:

حزمة ملوخية حوالي نصف كيلو

كمية من المرقة أو الشوربة (دجاج أو لحم حسب الرغبة)

راس ثوم مهروسة مقسمة إلى 3 أجزاء

مكعب مرقة

ملعقة كبيرة سكر

ثمرة طماطم صغيرة جدا ومفرومة

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة

ملعقتين كبيرتين سمن

خطوات عمل الملوخية الخضراء بكل أسرارها



نقطف الملوخية الخضراء، ثم نغسلها جيدا، ونتركها حتى تجف.

نطحنها جيدا، سواء في الكبة، او بالمخرطة، حتى تصبح ناعمة.

نضع وعاء على النار، وبه ملعقة من السمن، نضيف عليها جزء من الثوم المهروس، ومكعب المرقة، ونشوحها حتى يصبح لون الثوم ذهبيا.

نضيف المرقة، ونضيف لها الجزء الثاني من الثوم المهروس، وملعقة السكر وثمرة الطماطم المفرومة.

بمجرد أن تغلي المرقة، نضيف الملوخية.

بمجرد إضافة الملوخية، نقلب الخليط تقليبا مستمرا، حتى تتجانس الملوخية تماما مع الشوربة، ونتركها لتغلي دقيقتين فقط لا أكثر، ثم نرفعها بعيدا عن النار.

في طاسة صغيرة، نضع الملعقة الثانية من السمن، مع الجزء الثالث والأخير من الثوم، مع ملعقة الكسبرة، ونشوحهم، حتى يصبح الثوم ذهبي اللون، ثم نضيفه على الملوخية مع التقليب، حتى يمتزجوا.

وبألف هنا.

طريقة تخزين الملوخية الخضراء



تخزين الملوخية

بدلا من شراء الملوخية المجمدة جاهزة، يمكنك شراء كمية من الملوخية الخضراء، وتفريزها، حتى تكون جاهزة عندك، خاصة بعد تعلمك طريقة عمل الملوخية المجمدة.

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة تخزين الملوخية الخضراء، بخطوات سهلة، ونتيجة مضمونها، تجعلها محفوظة لعام كامل.

الطريقة الأولى لتخزين الملوخية الخضراء

تقطف الملوخية، وتغسل جيدا.

وتوضع في أكياس، وتحفظ في الفريزر.

قبل الطهي مباشرة نخرجها من الفريزر، وتضرب في محضرة الطعام وهي مجمدة فى بدون اى اضافات قبل طهيها مباشرة.

الطريقة الثانية لتخزين الملوخية الخضراء

تقطف الملوخية، وتغسل جيدا.

تضرب في محضرة الطعام.

في وعاء نمزج القليل من الماء مع عصير نصف ليمونة، وملعقة سكر، تذاب المكونات مع بعضها جيدا، ثم تضاف له الملوخية المفرومة، وتقلب جيدا.

يتم تقسيمها في أكياس، وتحفظ في الفريزر.

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