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محافظات

أوقاف الإسماعيلية تنظم حملات مفاجئة للمرور على المساجد (صور)

أوقاف الإسماعيلية
أوقاف الإسماعيلية تنظم حملات مفاجئة للمرور على المساجد

 نظمت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، حملات مرورية  على كافة مساجد المحافظة، وذلك بناء على توجيهات فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف.  

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تنفيذ خطة شاملة رفع كفاءة العمل الدعوى 

 وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة التى تهدف إلى رفع كفاءة العمل الدعوي والإداري، والتأكد من الانضباط الكامل في بيوت الله عز وجل. 

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

 وانطلقت الحملة تحت بمتابعة فضيلة الدكتور محمد عبد المعبود إبراهيم، مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف في محافظة الإسماعيلية، يرافقه أعضاء لجنة تفتيش المتابعة بالمديرية،  ومديرى الإدارات، والمفتشين بالإدارات الفرعية.   

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

المستهدف من الحملة 

 واستهدفت الحملة المرور على كافة مساجد محافظة الإسماعيلية، ومتابعة النظافة والحضور والانصراف، بالإضافة إلى التحقق من الالتزام بمواعيد الأذان ومحتويات المساجد. 
 

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

الحرص على أعمار بيوت الله 

 وأكد فضيلة الشيخ  عبد الخالــق محمــد عطيفــي وكيل وزارة الأوقاف، في محافظة الإسماعيلية على أن المساجد أمانة في أعناق الجميع، فهي بيوت الله، حيث يُرفع فيها الأذان وتُقام الصلوات، وتُذكر فيها آيات الله. 

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

صيانة المساجد والحفاظ عليها 

 ولفت وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، أنه ليس المقصود من عمارة المساجد مجرد بناء جدرانها، بل بصيانتها من كل ما يخل بحرمتها، وبحماية أمن المصلين فيها، ونشر الخير والنور في جنباتها.  

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

 

 وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه يجب علينا أن نرع المساجد، ونُحسن إدارتها، ونصونها من كل تقصير أو إهمال، فالمسجد  عنوانٌ لأهله، ودليلٌ على وعي قاطنيه، فليكن على أجمل صورة ترضي الله عنا.

وتأتي هذه الجهود المستمرة للتأكيد على أن العمل الدعوي والإداري لا ينفصل عن واقع الناس، وأن بيوت الله ستظل مناراتٍ للهدى والنور، ما دُمنا نرعاها بحق، ونخدمها بإخلاص.

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