إقبال من أطفال الإسماعيلية على برنامج أحب مسجدي (صور)

شهدت مساجد الإسماعيلية، إقبالا من الأطفال والنشء على فعاليات وأنشطة برنامج "أحب مسجدي " والذى تنظمه مديرية الأوقاف في الإسماعيلية، تحت رعاية فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل الوزارة، وبالتعاون مع الواعظات والأئمة.

تدبر قصص الطيور والحشرات

وشهد مسجد الدوحة، التابع لمديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية ضمن برنامج أحب مسجدي مع الدكتورة رانيا مصطفى في لقاء مميزا حول تدبر الحيوانات والحشرات في القرآن الكريم.

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

تدبر معاني و آيات القرآن الكريم

وشمل اللقاء تعرف الأطفال على المعاني العميقة التي تحملها قصص بعض الطيور والحشرات مثل الهدهد والنمل والنحل والعنكبوت والذباب.

إدراك العبرة من وراء القصص القرآني

بالإضافة إلى الحديث مع رواد مسجد الدوحة بالاسماعيلية، من الأطفال عن الصفات الإيجابية التي نتعلمها منهم مثل الذكاء والنظام والتعاون، والصفات السلبية التي يجب الابتعاد عنها مثل الضعف أو الكبر كما وردت في هذه المخلوقات في القرآن.

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

إدارة الحوار بصورة مبسطة لتناسب الأطفال

وأدارت الدكتورة الواعظة رانيا مصطفى، الجلسة من خلال حوار مبسط يناسب أعمار الأطفال.

بالإضافة إلى عمل عدد من الأنشطة التفاعلية الشيقة، حيث شارك الأطفال في تلوين رسومات للهدهد والنملة والنحلة.

وذلك بهدف ربط المعرفة بالمتعة وغرس القيم بطريقة محببة.

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

الهدف من عقد برنامج أحب مسجدي

ويهدف برنامج أحب مسجدي، والذى تنفذه مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية إلى غرس محبة بيوت الله في قلوب النشء، وكذا حثهم على حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.