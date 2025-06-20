غلق مركز تجميل بدون ترخيص تديره منتحلة صفة طبيبة بالإسماعيلية (صور)

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى صالح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إغلاق مركز تجميل بدون ترخيص تديره منتحلة صفة طبيب، في إطار حملة شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك وإدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة.

معاينة وفحص المركز

وأوضحت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أنه عند المعاينة والفحص تبين أن المركز عبارة عن صالون تصفيف شعر نسائي، وليس مركزًا طبيًّا للتجميل.



جانب من المضبوطات بالمركز، فيتو

جانب من المضبوطات بالمركز، فيتو

ضبط أدوية وأجهزة طبية للبشرة

وأضاف، أنه بمداهمته وتفتيشه ثبت قيام القائمين عليه بإجراءات طبية للمترددات، كما تم ضبط أدوية وأجهزة طبية للبشرة والجلد وأجهزة جلسات تخسيس موضوعية تستخدم في العيادات الطبية، كما كشفت المعاينة قيامهم بإجراء جلسات ديرمابن وعلاج الندبات والحبوب للبشرة للسيدات وحقن بوتكس وفيلر وحقن نضارة (skin poster).

جانب من المضبوطات بالمركز، فيتو

جانب من المضبوطات بالمركز، فيتو

رصد العديد من المخالفات

وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إلى أن الحملة رصدت العديد من المخالفات تشمل مخالفات لاشتراطات التراخيص وعدم إدارة المنشأة من قِبل طبيب حاصل على مزاولة مهنة الطب بالمخالفة للمادة ١و٢ من قانون ٥١ لسنة ٨١، مخالفات لاشتراطات مكافحة العدوى، وعدم الفصل الآمن للنفايات الطبية الخطرة وهو مخالف للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.

جانب من المضبوطات بالمركز، فيتو

جانب من المضبوطات بالمركز، فيتو

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتابعت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن الحملة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإغلاق المركز، وإحالة القائمين عليه للنيابة وتحريز الأدوية وعمل محاضر من قِبَل هيئة الدواء المصرية، وضبط وتحريز مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة والشعر، على أن يتم فحصها من قِبَل جهاز حماية المستهلك؛ للتأكد من صلاحية تداول هذه المستحضرات ومدى صحة استخدامها وبيعها.

جانب من المضبوطات بالمركز، فيتو

جانب من المضبوطات بالمركز، فيتو

ونوَّهت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وعضوية دكتورة نهال أحمد، دكتورة آيه ناصر، وبالتعاون مع دكتورة داليا نور الدين مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع دكتورة ولاء يوسف مدير التفتيش بفرع هيئة الدواء المصرية، دكتورة أشرقت محمد، دكتورة منى عبد الرحمن من مفتشي هيئة الدواء، ومؤمن جاد من جهاز حماية المستهلك.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على العيادات والمراكز الخاصة؛ للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لإحكام الرقابة عليها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، واستكمالًا لحملات ضبط العيادات والمراكز العلاجية غير المرخصة بنطاق محافظة الإسماعيلية.



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