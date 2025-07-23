أخبار الرياضة اليوم: رضا سليم يورط الأهلي في أزمة جديدة.. الزمالك يفاوض بلال ولد الشيخ.. وعلي معلول ينهي رسميا إجراءات الانضمام للصفاقسي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

يسعى النادي الأهلي لتسويق المغربي رضا سليم لاعب وسط الفريق، وإيجاد عرض مناسب لرحيله عن صفوف الفريق الأحمر، سواءً على سبيل الإعارة أو البيع النهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأزمة حاليا هي اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في الأهلي ما قد يمنع قيد رضا سليم في القائمة المحلية ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق لرحيله قبل غلق باب القيد.

وتسعى إدارة الأهلي حاليًّا لإيجاد حل سريع للخروج من الأزمة، سواء من خلال تخفيض مطالب اللاعب المادية أو التوصل إلى اتفاق مع ناد خارجي لضمه.

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك كواليس فشل صفقة التعاقد مع الجناح النيجيري تيدي أوكو، مؤكدًا أن الأمور لم تسِر كما خُطط لها بسبب طلبات اللاعب المادية وموقف ناديه.

وأضاف المصدر أن الزمالك لم ينتظر طويلًا، وبدأ فورًا في التحرك نحو البديل.

وتابع: يكثف الزمالك مفاوضاته مع بلال ولد الشيخ خلال الساعات الماضية، الجناح الهولندي من أصول عربية، والذي سبق له اللعب في أندية كبرى مثل أياكس وأيندهوفن.

كشف أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، عن رد فعل، محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء، خلال اللقاء الأول الذي جمع بينهما عقب انضمامه للفريق.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع زيزو بعد نهاية الموسم الكروي 2024-2025، في واحدة من أبرز صفقات الانتقال في الكرة المصرية مؤخرا.

وأكد زيزو عبر مقطع فيديو نشره حساب الأهلي الرسمي، أن محمد الشناوي كان من أوائل اللاعبين الذين استقبلوه بحفاوة داخل الفريق، مشيرًا إلى أن أول تعليق من الشناوي له كان: "حمد الله على السلامة.. أخيرا يا أخي".

حصل محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من عبد الناصر محمد مدير الكرة بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، بمغادرة معسكر الفريق المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية نظرًا لوفاة زوجة شقيقه.

وخرج اللاعب من المعسكر عقب التدريب المسائي الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب نادي النادي، لحضور الجنازة.

وعمل مدير الكرة على توفير سيارة خاصة للاعب من أجل السفر إلى محافظة المنيا مسقط رأسه لحضور الجنازة.

أنهى علي معلول، لاعب الأهلي السابق، إجراءات انضمامه إلى ناديه الجديد، بعد رحيله رسميًا عن القلعة الحمراء عقب رحلة طويلة استمرت 9 سنوات.

واقترب موعد الإعلان عن انضمام علي معلول لناديه السابق الصفاقسي التونسي، بعد إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب.

وكشفت إذاعة "IFM" التونسية، أن علي معلول اجتاز اللاعب الفحص الطبي بنجاح، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة بمجرد رفع عقوبة منع الانتدابات المفروضة على النادي الصفاقسي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب أزمة مستحقات نادي حافيا كوناكري الغيني.

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم عمرو السولية، نجم الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء.

وأصبح السولية رابع لاعب من الأهلي ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد كريم نيدفيد، وخالد عبد الفتاح في صفقات بيع نهائي، وكريم الدبيس على سبيل الإعارة.

فيما ضم الأهلي من سيراميكا محمد شكري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن قبله أحمد رمضان بيكهام، قبل مونديال الأندية الأخير.

تقدم المستشار خالد الحفني نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة ورئيس محكمة الاستئناف، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، باستقالة مسببة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد الثنائي في الاستقالة المسببة أن هناك مخالفات مالية وإدارية داخل اتحاد تنس الطاولة سبق أن تقدموا بطلب للتحقيق بها، كما سبق وأن تقدموا باستقالاتهم بعد وعود من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلا أنهم اضطروا لتقديم استقالة مسببة مجددا بسبب عدم التحقيق في تلك المخالفات.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف المدير الفني خوسيه ريبيرو، من خوض مباراة ودية ثالثة أمام منتخب موريتانيا، وذلك ضمن معسكر القلعة الحمراء في مدينة طبرقة التونسية.

وقال المصدر إن خوسيه ريبيرو رفض خوض ودية ثالثة أمام منتخب موريتانيا، وذلك بسبب ضيق الوقت وضغط البرنامج التحضيري.

فاز النجم الساحلي التونسي، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على هامش معسكر الفريق البورسعيدي بتونس ضمن استعداداته للموسم الجديد.

سجل النجم الساحلي هدفا مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق محمد كانتي الذي استغل خطأ فادحا من عصام ثروت حارس المرمى، الذي فشل في إبعاد كرة طولية ليودعها كانتي في الشباك الخالية.

فيما رد المصري البورسعيدي سريعا في الدقيقة 14 عن طريق منذر طمين بعد كرة طويلة فشل الحارس في إبعادها لتصل إلى طمين سجلها في الشباك.

وفي الدقيقة 20، أنقذ أحمد عيد لاعب المصري فريقه من هدف محقق بعد انفراد تام لراقي العواني مهاجم النجم الساحلي، إلا أن عيد تدخل في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة 40، سجل وليد القروي الهدف الثاني لنادي النجم الساحلي، بعد ركلة ركنية قابلها لاعب النجم برأسية وصلت إلى القروي الذي أكملها في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم النجم الساحلي 2 / 1.

أعلن نادي ليفربول رسميا، التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأنهى ليفربول إجراءات ضم هوجو إيكيتيكي، ليصبح الصفقة السادسة لنادي ليفربول في الانتقالات الصيفية، بعدما ضم جيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن وميلوس كيركيز من بورنموث، والحارس فريدي وودمان في صفقة انتقال حر، والحارس أرمين بيتشي.

وتجاوز هوجو إيكتيكي صاحب الـ23 عامًا الفحوصات الطبية ووافق على الشروط الشخصية مع ليفربول، مما يسمح له بالسفر إلى هونج كونج للانضمام لزملائه الجدد في جولتهم التحضيرية للموسم الجديد في آسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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