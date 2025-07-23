سيراميكا يعلن ضم عمرو السولية

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم عمرو السولية، نجم الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء.

وأصبح السولية رابع لاعب من الأهلي ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد كريم نيدفيد، وخالد عبد الفتاح في صفقات بيع نهائي، وكريم الدبيس على سبيل الإعارة.

فيما ضم الأهلي من سيراميكا محمد شكري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن قبله أحمد رمضان بيكهام، قبل مونديال الأندية الأخير.

وكتب سيراميكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الرابونا في حضرة الفرسان.. رحبوا معنا بنجم فريقنا الجديد المايسترو عمرو السولية”.

ووجه النادي الأهلي الشكر لـ السولية في نهاية مايو الماضي، وسط أنباء حينها عن وجود مفاوضات من نادي السويحلي الليبي، قبل أن يستقر نجم الأهلي والمنتخب الوطني على الانضمام لفريق سيراميكا كليوباترا.

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