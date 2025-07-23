الأربعاء 23 يوليو 2025
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رياضة

زيزو يكشف أول رسالة من الشناوي بعد انضمامه للأهلي

زيزو
زيزو

كشف أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، عن رد فعل، محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء، خلال اللقاء الأول الذي جمع بينهما عقب انضمامه للفريق. 

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع زيزو بعد نهاية الموسم الكروي 2024-2025، في واحدة من أبرز صفقات الانتقال في الكرة المصرية مؤخرا.

وأكد زيزو عبر مقطع فيديو نشره حساب الأهلي الرسمي، أن محمد الشناوي كان من أوائل اللاعبين الذين استقبلوه بحفاوة داخل الفريق، مشيرا إلى أن أول تعليق من الشناوي له كان: "حمد الله على السلامة.. أخيرا يا أخي". 

وخلال الفقرة، أجاب زيزو على عدد من الأسئلة السريعة، حيث أشار إلى أن زين الدين زيدان هو أسطورته المفضلة، وأن أكثر بطولة يتطلع لحصدها بقميص الأهلي هي دوري أبطال إفريقيا، كما اختار "كرة السلة" كرياضته المفضلة خارج كرة القدم.

وعن زملائه في الوسط الكروي، قال عن إمام عاشور:صاحبي جدا، ووجه لبن شرقي رسالة قائلا: عالمي ده، بينما وصف محمد هاني بـلاعب جميل وصاحبي من أيام المنتخب زمان، أما عن الشناوي، فقال: قائد وصاحبي وحبيبي.

وأشار إلى أنه لو كان مذيعا رياضيا سيختار اسم برنامجه "الكرة مع الملك"، كما أبدى رغبته في تغيير قانون التسلل في كرة القدم.

تفاصيل مران الأهلي 

 استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر اليوم الأربعاء بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية التي استغرقت حوالي ٣٠ دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، بينما أدى حراس المرمى مرانا قويا شهد تنفيذ العديد من التدريبات المتنوعة.

 

موعد مباراة الودية الثانية

ومن المقرر أن يواجه الأهلى نظيره البنزرتي التونسي الجمعة المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس الجمعة الماضي لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

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