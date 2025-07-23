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رياضة

الزمالك يفاوض هذا اللاعب لتعويض فشل صفقة تيدي أوكو

النيجيري تيدي أوكو
النيجيري تيدي أوكو

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك كواليس فشل صفقة التعاقد مع الجناح النيجيري تيدي أوكو، مؤكدًا أن الأمور لم تسِر كما خُطط لها بسبب طلبات اللاعب المادية وموقف ناديه.

وأضاف المصدر أن الزمالك لم ينتظر طويلًا، وبدأ فورًا في التحرك نحو البديل.

وتابع: يكثف الزمالك مفاوضاته مع بلال ولد الشيخ خلال الساعات الماضية، الجناح الهولندي من أصول عربية، والذي سبق له اللعب في أندية كبرى مثل أياكس وأيندهوفن.

وأشار إلى أن اللاعب أبدى ترحيبه بالانضمام للفارس الأبيض، خاصة بعد حديث مباشر من أحد مسئولي لجنة الكرة.

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أكد المصدر أن الزمالك أنهى الاتفاق مع بلال ولد الشيخ على كافة البنود المالية، سواء راتبه السنوي أو مدة التعاقد، وينتظر فقط الانتهاء من بعض الإجراءات التعاقدية الرسمية.

ومن المتوقع أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء رحلته رسميًا مع القلعة البيضاء.

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