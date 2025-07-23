الزمالك يفاوض هذا اللاعب لتعويض فشل صفقة تيدي أوكو

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك كواليس فشل صفقة التعاقد مع الجناح النيجيري تيدي أوكو، مؤكدًا أن الأمور لم تسِر كما خُطط لها بسبب طلبات اللاعب المادية وموقف ناديه.

وأضاف المصدر أن الزمالك لم ينتظر طويلًا، وبدأ فورًا في التحرك نحو البديل.

وتابع: يكثف الزمالك مفاوضاته مع بلال ولد الشيخ خلال الساعات الماضية، الجناح الهولندي من أصول عربية، والذي سبق له اللعب في أندية كبرى مثل أياكس وأيندهوفن.

وأشار إلى أن اللاعب أبدى ترحيبه بالانضمام للفارس الأبيض، خاصة بعد حديث مباشر من أحد مسئولي لجنة الكرة.

جناح أياكس السابق يقترب.. واتفاق تم على كافة التفاصيل المالية

أكد المصدر أن الزمالك أنهى الاتفاق مع بلال ولد الشيخ على كافة البنود المالية، سواء راتبه السنوي أو مدة التعاقد، وينتظر فقط الانتهاء من بعض الإجراءات التعاقدية الرسمية.

ومن المتوقع أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء رحلته رسميًا مع القلعة البيضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.